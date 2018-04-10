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新华社海南博鳌4月9日电 题：千帆逐春潮 奋进新时代——从博鳌亚洲论坛感受中国改革开放

新华社记者韩洁、谭谟晓、赵叶苹

图表：千帆逐春潮 奋进新时代——从博鳌亚洲论坛感受中国改革开放 新华社记者 秦迎 编制

太平洋西岸，南海之滨，博鳌亚洲论坛2018年年会盛大启幕。习近平主席将出席开幕式并发表重要主旨演讲。

世界瞩目“博鳌时间”。从传统渔业小镇到知名外交小镇，博鳌的变迁从一个侧面反映了中国改革开放40年的历史性跨越。

处在新的历史方位的中国如何推动对外开放再扩大、全面深化改革再出发，为亚洲乃至世界发展贡献更大的引领力量，全球期待中国声音。

春潮涌动，千帆竞技。乘着新时代的浩荡东风，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，激荡百年的民族复兴梦想必将在改革开放新进程中得以实现，让繁荣发展的世界更加美好。

从“赶上时代”到“引领时代”：40年改革开放在世界舞台上书写中国奇迹

1978年12月安徽凤阳县小岗生产队18户农民按下的18枚鲜红手印、1988年4月26日中共海南省委员会和海南省人民政府正式挂牌的历史一刻、2001年11月11日中国加入世界贸易组织签字仪式现场……

博鳌亚洲论坛会议中心长廊两侧，主题为“新时代 新征程”的纪念中国改革开放40周年成就视觉展吸引中外嘉宾纷纷驻足。

30多米的长廊如一条时光隧道，一张张照片、一段段视频，将中国改革开放中难忘的历史瞬间定格在世界面前。

“改革开放40年来，我们以敢闯敢干的勇气和自我革新的担当，闯出了一条新路、好路，实现了从‘赶上时代’到‘引领时代’的伟大跨越。”习近平今年初在春节团拜会上的讲话，令人热血沸腾。

40年风雨征程，改革开放创造了令世界赞叹的“中国奇迹”——

一分钟，26人走上工作岗位；一分钟，快递小哥收发7.6万件快递；一分钟，333万元投入研究和试验；一分钟，“复兴号”前进5833米……

每一分钟里展现的“中国速度”，折射40年来神州大地的历史性变迁。

从1978年到2017年，中国平均每年经济增长速度达9.5%，经济总量占世界的份额从1.8%增至15%左右。即便近五年增速放缓，经济依然年均增长7.1%,对世界经济增长贡献率超过30%。

“在人类经济史上，还不曾有任何国家或地区有这么高速的经济增长，而且维持如此长的时间。”出席论坛的北京大学新结构经济学研究中心主任林毅夫说，40年前中国大陆人均GDP只有155美元，排名全球倒数第三；40年后这个数字超过8800美元，跻身中等偏上收入行列。

40年春风化雨，改革开放成为强国富民的不竭源泉——

改革开放以来，中国脱贫减贫成就举世瞩目。联合国《2015年千年发展目标报告》显示，中国对全球减贫的贡献率超过70%。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持以人民为中心的发展思想，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。

农村贫困人口累计减少6853万人，城镇新增就业每年超过1300万人，全国居民人均可支配收入年均实际增长7%以上，覆盖城乡居民的社会保障体系基本建成……

上世纪80年代就曾到过中国的联合国秘书长古特雷斯表示，中国改革开放40年，实现了举世无双的经济增长和减贫，对全球经济发展也作出了非常重要的贡献，值得世界各国学习借鉴。

40年昂首阔步，改革开放重塑中国在世界舞台的角色——

来自各国的2000多位各界嘉宾汇聚一堂，聚光灯下的博鳌亚洲论坛2018年年会，凸显中国非同一般的国际影响力。

今天的中国，正前所未有地走近世界舞台中央。

29次出访，足迹遍及五大洲57个国家以及主要国际和区域组织；在国内会晤外国元首、政府首脑约300人次……党的十八大以来，习近平主席频密的外交日程，标注了中国与世界关系的崭新坐标。

倡导创立亚洲基础设施投资银行和金砖国家新开发银行，人民币纳入国际货币基金组织特别提款权货币篮子，联合国大会首次在决议中写入中国的“一带一路”倡议……中国主张，为改革和优化全球治理注入强大动力。

习近平主席提出的构建人类命运共同体理念，引发国际社会广泛关注并被写入联合国大会决议等诸多国际组织文件中，显示出这一理念强大的国际影响力、感召力、塑造力。

“我们要把握世界大势，跟上时代潮流，共同营造对亚洲、对世界都更为有利的地区秩序，通过迈向亚洲命运共同体，推动建设人类命运共同体。”

3年前习近平在博鳌亚洲论坛上发出的铿锵之声，正在全球产生日益广泛的回响。

“逢山开路，遇水架桥”：将改革开放进行到底，为实现高质量发展积蓄澎湃动力，为世界作出新贡献

4月的海南三亚南田农场，丰收的气息在漫山遍野的芒果园中流淌。

26年来，靠砍胶种果和旅游脱贫，空前力度的自我革命推动南田农场实现从海南最差到最富农场的大跨越。

“改革永远在路上。”63岁的南田农场负责人彭隆荣说，改革新起点上的南田，正向着“率先基本实现农业现代化、率先全面建成小康社会”的新目标奋进。

“改革开放是发展海南的关键一招。”出席论坛的中国（海南）改革发展研究院院长迟福林说，同样，新的历史起点上，全面深化改革也是关系中国高质量发展的关键抉择。

时间的脚步永不停息。

今天的中国，正置身“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期。党的十九大报告作出重大判断，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

爬坡过坎，时不我待。

“改革开放是当代中国发展进步的必由之路，是实现中国梦的必由之路。”“逢山开路，遇水架桥，将改革进行到底。”习近平在2018年新年贺词中的话，吹响新时代改革开放再出发的进军号。

今天的中国，仍处于大有可为的重要战略机遇期。唯有将改革开放进行到底，才能推动高质量发展成为现实。中国进一步推进改革开放会为世界各国提供新的发展机遇——

察势者智，驭势者赢。

中国发展经过量的积累进入质的提升阶段，正开启“海阔凭鱼跃”的宽广空间；同时，全球的目光正在东移，中国风景成为越来越多国家的憧憬。

“深处全球改革浪潮中，谁能趁势把握改革先机，就能在激烈的全球竞争中立于不败之地。”美国约翰霍普金斯大学东亚研究中心主任肯特·凯尔德在论坛上说。

大有可为的机遇期，造福中国也造福世界。

论坛年会围绕“全球化与‘一带一路’”“开放的亚洲”“创新”“改革再出发”四大板块，安排了60多场正式讨论，议题设置透露诸多“中国机遇”。

与会嘉宾一个明显的共识是，“一带一路”倡议如大鹏展开的双翼，不仅深化了中国的对外开放，也带动各国比翼齐飞。

“荷兰企业对与中国做生意态度积极。荷兰已为欢迎更多中国企业做好准备。”率领165家荷兰企业和智库机构来华的荷兰首相马克·吕特告诉记者，上个月一趟直达货运列车从荷兰阿姆斯特丹出发奔赴中国义乌，成为“荷中关系加强的又一象征”。

今天的中国，仍面临转型关键期的诸多挑战。唯有将改革开放进行到底，才能变压力为动力，化挑战为机遇——

放眼世界，不稳定性不确定性仍然突出，“黑天鹅”“灰犀牛”不时冒头；环顾国内，发展不平衡不充分的一些突出问题尚未解决，决胜全面建成小康社会三大攻坚战任务艰巨……

“防范化解金融风险，事关国家安全、发展全局、人民财产安全，是实现高质量发展必须跨越的重大关口。”4月2日召开的中央财经委员会首次会议上，习近平强调。

“只有坚定不移将改革推向深入，真正用好改革开放这关键一招，才能破解深层次的利益矛盾，破除积存多年的顽症痼疾，中华民族伟大复兴必将在改革开放的进程中得以实现。”迟福林说。

不驰于空想、不骛于虚声：奋力书写新时代改革开放新篇章

逐梦未来，靠什么劈波斩浪、奋楫扬帆？

“要弘扬改革创新精神，推动思想再解放改革再深入工作再抓实，凝聚起全面深化改革的强大力量，在新起点上实现新突破。”今年1月中央全面深化改革领导小组第二次会议上，习近平的话掷地有声。

乡村振兴战略布局实施，三大攻坚战打响，党和国家机构改革启动，供给侧结构性改革纵深推进……贯彻落实党的十九大精神，新时代的改革开放阔步前行，为蓝图变为现实凝聚起不竭的动力。

新起点上实现改革开放新突破，要以“奋斗者”的姿态，脚踏实地、苦干实干——

4月6日，博鳌镇南强村举行“艺术+”美丽乡村落成仪式。

这个有着300年历史的华侨之乡，经过改造升级，一改昔日的破落面貌，实现华丽转身，村民共享建设成果，在家门口吃上“旅游饭”。

“半年时间村庄面貌大变样，靠的是镇村干部群众的苦干、实干。”博鳌镇党委书记冯琼说。

更加注重改革的系统性、整体性、协同性，着力补齐重大制度短板，着力抓好改革任务落实……新起点上中国改革开放更精准发力，把为人民造福的事情办好办实。

新起点上实现改革开放新突破，要始终坚持新发展理念，攻坚克难、闯关夺隘——

国企国资、垄断行业、产权保护、财税金融、乡村振兴、社会保障……一系列关键领域改革向深水推进，新起点上中国用实际行动昭示更坚定的改革开放决心。

“久久为功发展热带特色高效农业、旅游业、互联网产业、医疗健康产业、金融服务业、海洋产业等十二个产业；坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，决不让海南变成房地产加工厂……”论坛上，海南省省长沈晓明的发言彰显出而立之年海南特区改革开放再出发的有力行动。

新起点上实现改革开放新突破，必须敞开胸怀，以更开放的姿态融入世界发展潮流——

5年前，习近平在博鳌发出“中国将坚定支持亚洲地区对其他地区的开放合作”的有力声音，给世界吃下了一颗定心丸；

3年前，同样在博鳌，习近平向世界重申中国对外开放的坚定决心——只有合作共赢才能办大事、办好事、办长久之事。要摒弃零和游戏、你输我赢的旧思维，树立双赢、共赢的新理念。

国务委员兼外交部长王毅介绍，在博鳌亚洲论坛2018年年会上，习近平主席将就进一步推动构建亚洲和人类命运共同体、开创亚洲和世界美好未来，鲜明发出中国声音，阐明中国立场。

“历史已经证明，本国优先和贸易保护主义，最终指向一定是倒退而非发展。”出席论坛的韩国贸易协会会长金荣柱说，亚洲发展奇迹的创造离不开开放和创新，中国通过坚持开放和创新铸造发展奇迹，中国的成功正不断为世界提供全新发展借鉴。

时代潮流，浩浩荡荡，唯有弄潮儿能永立潮头。

南海之滨，潮平海阔。博鳌亚洲论坛永久会址东屿岛，像一只游向大海的巨鳌，向太平洋张开双臂。中国潮与世界潮交融激荡，共同谱写人类发展的美好未来。