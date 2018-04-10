图文故事丨习近平与海南的故事

新华网 金佳绪 赵银平

【学习进行时】出席博鳌亚洲论坛年会、考察海南发展、视察海军部队……多年来，习近平一直心心念念海南这个“祖国南大门”的发展，留下许多动人故事。新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”今天推出图文故事，为您梳理回顾。

2013年，海南迎来了建省办经济特区25周年的重要历史节点。习近平来到海南考察。

从琼海到三亚，习近平总书记一路轻车简从，风尘仆仆，带来了党中央对海南的亲切关怀，对人民群众的深情问候。

谈发展、话民生、聊改革，习近平对海南人民关切殷殷，寄语谆谆。

“琼琼海09335”，这是一艘刚从南海捕鱼归来的渔船。自古以来，潭门渔民就远涉南海捕鱼为生，把南海称为“祖宗海”。

“出去一次需要多少天？”“船上有多少人？”“捕的鱼主要是什么品种？”习近平登上渔船，细细询问渔民出海捕鱼和收入情况，为他们送上真挚祝福，祝愿他们家庭幸福、出海平安，收入越来越多，日子越过越好。

总书记情真意切的祝福，融进每一位渔民的心坎里。

“小康不小康，关键看老乡。”这句让亿万国人点赞的“金句”就是习近平在亚龙湾兰德玫瑰风情产业园考察时说出的。

总书记对“三农”的深深关怀，凝聚在他的殷切目光里，体现在他的实干步履中。

手扶帽沿，习近平把黎族群众递上的斗笠戴在头上，笑容洋溢在总书记和老百姓的脸上。

检阅！雄壮的阅兵曲，肃立的官兵，威武的舰艇，气势如虹。

这是中国海军，我们的海上蛟龙。

强军兴军，保卫这一片蔚蓝的安宁，有你们，祖国放心、百姓安心！

井冈山舰上，习近平摘下手套，与舰载直升机飞行员亲切交流、热情握手。

在水兵餐厅，习近平同广大官兵一起吃饭，说工作，唠家常。两份菜、一份饭、一碗粥，这一餐，朴实又简单。

统帅与士兵，上下齐心，人民军队怎能不一往无前！

除了考察调研，习近平与海南的故事还离不开另外一条“主线”，那就是——博鳌亚洲论坛。

2010年4月，时任国家副主席的习近平出席博鳌亚洲论坛年会并发表主旨演讲。

2013年4月，习近平以国家主席的身份再次亮相博鳌亚洲论坛年会。

“秉持开放精神”“推进区域合作”“牢固树立命运共同体意识”……习近平发出响亮的“中国声音”。

博鳌亚洲论坛2015年年会，习近平第三次前往并发表主旨演讲。“携手迈向命运共同体、开创亚洲新未来！”习近平的真挚倡议，直抵人心。

从国与国的命运共同体，到区域内命运共同体，再到人类命运共同体，习主席在各种国际场合，为世界发展不断提出中国方案，阐述中国主张，给灰暗的世界带来一道炫目强光，为焦虑的世界指出一条光明前路。

观局谋势，风自东来。

今年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，海南也迎来建省办经济特区30周年和召开博鳌亚洲论坛2018年年会等重要节点。习近平将会如何继续谋划海南发展？为亚洲和世界提出哪些重要倡议？让我们翘首以待。