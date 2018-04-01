共同开创中华民族美好未来——习近平总书记博鳌亚洲论坛年会期间涉台论述回顾

新华社北京４月９日电（记者查文晔）博鳌，海南万泉河畔的一颗明珠。每年春季在此举行的博鳌亚洲论坛年会，曾见证了两岸关系的重要时刻。２０１３年以来，习近平总书记两度在此会见台湾两岸共同市场基金会荣誉董事长萧万长一行，为推动两岸关系和平发展、增进两岸同胞亲情福祉指明方向。

两岸一家亲，打断骨头连着筋。习近平总书记在两度会见萧万长先生时，都语重心长地阐述两岸同属一个中国、两岸同胞是一家人的深刻道理，并对两岸同胞携手实现民族复兴寄予厚望。这既表明大陆方面对“和平统一、一国两制”方针坚定不移，也体现出总书记将台湾同胞视作骨肉天亲的真挚情感。

２０１３年４月会见萧万长先生时，习近平总书记强调，大陆方面对推动两岸关系和平发展，决心是坚定的，方针政策是明确的。我们将保持对台大政方针的连续性，继续实施行之有效的各项政策，促进两岸关系发展不断取得新成就，更好造福两岸同胞。两岸同胞要真诚团结合作，共同为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

“肯取势者可为人先，能谋势者必有所成。”习近平总书记在会见萧万长时引用的这句话意味深长。他指出，对海峡两岸中国人来说，重要的是真正认识和切实把握历史机遇，顺应时代发展潮流，携手推动两岸关系和平发展，共同开创中华民族美好未来。

根据当时两岸关系的发展形势，习近平总书记对促进两岸合作提出４点希望，其中首先谈到希望本着两岸同胞一家人的理念促进两岸经济合作。他强调，两岸同胞同属中华民族，两岸经济同属中华民族经济。我们会更多考虑台湾同胞的需求和利益，积极促进在投资和经济合作领域加快给予台湾企业与大陆企业同等待遇，为深化两岸经济合作提供更广阔的空间。

２０１５年３月会见萧万长先生时，习近平总书记表示，两岸同胞是血脉相连的一家人，是命运共同体。我们愿与台湾同胞一道，加强合作，继续推动两岸关系和平发展。

习近平总书记提出的“同等待遇”，现已成为大陆惠及广大台胞政策的鲜明主题。近年来，大陆方面切实回应广大台湾同胞的诉求和期盼，真心实意、想方设法增进台湾同胞的利益福祉。中共十九大报告中明确提出，逐步为台湾同胞在大陆学习、创业、就业、生活提供与大陆同胞同等的待遇。２０１８年２月，国务院台办、国家发展改革委等部门共同出台了《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》，将为台胞、台企提供同等待遇向前推进了一大步。这些“含金量高，含情量更高”的政策“干货”，有效提升了台湾同胞的获得感，是贯彻落实习近平总书记对台工作重要思想的具体体现。

“希望两岸同胞团结合作，共同致力于实现中华民族伟大复兴。”“两岸同胞共同推动两岸关系和平发展，就是在为实现中华民族伟大复兴作贡献。”回顾习近平总书记以往在博鳌亚洲论坛年会期间的涉台论述，他对台湾同胞的殷殷期许、对民族复兴的坚定信心跃然纸上。尽管当前两岸关系面临更加复杂严峻的形势，但正如习近平总书记所指出的，只要两岸凡事都从中华民族整体利益考虑，就一定能克服前进道路上的各种困难和阻碍，推动两岸关系和平发展不断取得新成就。