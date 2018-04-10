4月10日上午，习近平主席在博鳌亚洲论坛发表演讲

面对复杂变化的世界，人类社会向何处去？亚洲前途在哪里？

在人类面临新的重大抉择之时，在国际社会为逆全球化趋向忧心忡忡之际，习近平主席在博鳌亚洲论坛上提出了这一时代之问，给出了中国方案，会场响起的阵阵热烈掌声，表达了与会嘉宾的共同心声。

故事可以从40年前讲起。40年前，中国开启了改革开放这场伟大革命，从此中国的面貌焕然一新，世界的面貌也为之一变。世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国，世界经济增长的主要稳定器、动力源，书写了世界上“最成功的脱贫故事”…… 40年来，中国人民极大解放和发展的中国社会生产力，开辟的中国特色社会主义道路，充分显示的中国力量，为世界积极作出的中国贡献，深刻印证改革开放是中国和世界共同发展进步的伟大历程；40年来，中国人民始终艰苦奋斗、顽强拼搏，始终上下求索、锐意进取，始终与时俱进、一往无前，始终敞开胸襟、拥抱世界，深刻彰显改革开放是中国人民的精气神，是世界前进的历史大逻辑。正如习近平主席高度概括的：“中国进行改革开放，顺应了人民要发展、要创新、要美好生活的历史要求，契合了世界各国人民要发展、要合作、要和平生活的时代潮流。”

历史昭示我们，改革开放这场第二次革命，不仅深刻改变了中国，也深刻影响了世界，之所以必然成功，也一定能成功，最根本的一条就是在历史前进的逻辑中前进，在时代发展的潮流中发展。把握历史规律，认清世界大势，正是求解时代之问的密钥。

当今世界，和平合作的潮流滚滚向前；当今世界，开放融通的潮流滚滚向前；当今世界，变革创新的潮流滚滚向前。习近平主席用这三个“滚滚向前的潮流”为我们明晰了什么是世界大势，什么是时代大潮。当此之际，谁顺应大势，谁就能成为时代潮流的弄潮儿；谁逆潮流而动，谁就会落后于时代，谁就会被历史淘汰。

面向未来，我们要相互尊重、平等相待；面向未来，我们要对话协商、共担责任；面向未来，我们要同舟共济、合作共赢；面向未来，我们要兼容并蓄、和而不同；面向未来，我们要敬畏自然，珍爱地球。这“五个面向未来”，是习近平主席就共创和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界给出的中国方案，着眼的正是构建人类命运共同体，顺应的正是历史潮流，为的正是增进人类福祉。

一位参加博鳌论坛的巴基斯坦媒体领袖由衷地跟中国媒体人点赞中国、点赞习近平主席，当我们的媒体老总谦逊地认同说，我们有个好领袖时，巴基斯坦朋友正色纠正，不只是好领袖，应该是伟大的领袖，伟大领袖！

犹记去年达沃斯世界经济论坛上，习近平主席的演讲曾激荡世界，被称为以中国理念之光，照亮了人类发展前程。可以相信，博鳌亚洲论坛上的此次讲话，必将在世界经济发展的十字路口，为亚洲和世界发展繁荣指明方向，推动谱写人类命运共同体的精彩华章。