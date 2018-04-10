今天，4月10日，毫无疑问，是改写历史的一天。

对正在崛起的中国来说，对已经40年的改革开放来说，都具有历史意义。

最高领导人今天的博鳌讲话，用《金融时报》的话说，应该也是他最受期待的一次演讲。

新一轮的改革开放，可能就此拉开。一系列大刀阔斧的新举措，放在特朗普发动中美贸易战的大背景下，格外的意味深长。

其实，简单回顾一下，4月10日，一个很简单的日子，曾经一次又一次改写了历史。

1400年前的4月10日，雄才大略的隋炀帝，最终死于兵变。一个强大统一的隋王朝，很突然地就这样灭亡了。

其兴也勃焉，其亡也忽焉。

但王朝灭亡的背后，还是那句千古名言：水能载舟，亦能覆舟！

这一天，翻覆的，也不仅仅只有隋王朝。

101年前的4月10日（1917年4月10日），列宁终于结束逃亡生活，回到了阔别多年的彼得格勒。他迅速成为革命运动的领袖，提出了著名的《四月提纲》。最后的结果，大家都很清楚，几个月后，“十月革命”爆发，整个世界历史都被改写了。

但100年后，这个曾经雄霸天下的苏联，早已经成为历史的背影。承继了苏联遗产的俄罗斯，则还在与西方的怒怼中。

昨天，就在昨天（4月9日），俄罗斯RTS指数大跌约10%，创下自1995年9月1日设立以来最大单日跌幅；俄罗斯卢布对美元汇率也下跌2.69%，创2016年6月以来最大跌幅。

俄罗斯经济风声鹤唳，因为美国大棒挥舞。来自彼得格勒的普京，这两天应该也感受到了寒意，正苦思着突围的良策。

中国不是苏联，也不是俄罗斯。

41年前的1977年4月10日，复出的小平同志，正式致信中共中央，对“两个凡是”提出严肃的批评。

他在信中说：我们必须世世代代用准确的完整的毛泽东思想来指导我们全党、全军和全国人民，把党和社会主义事业，把国际共产主义运动的事业，胜利地推向前进……

一场思想大解放运动，由此向纵深推进，多少人因此欢欣鼓舞，时代终于变了！正是有了这场思想解放运动，才有了一年后改变历史的十一届三中全会，中国正式拉开了改革开放的序幕。

屈指算来，今年正好是改革开放40周年。

没有改革开放，就没有今天的中国，自然就没有今天与美国抗衡的勇气和底气。

很有意思的是，整整47年前的1971年的4月10日，轰动世界的“乒乓外交”开始了。

这一天，美国乒乓球队抵达中国访问，“小球推动大球”，美国国内掀起了“中国热”，中美关系发生戏剧性变化。随后，基辛格从巴基斯坦秘密访问北京，尼克松由此也踏上了中国土地，中美关系迅速正常化，中美苏大三角裂变，冷战格局被打破了。

当时的人们，永远不会想到，47年后的今天，中国已是仅次于美国的世界第二大经济体，中美两国却因为贸易太多处于一场贸易大战的边缘。

俄罗斯股市汇市的突然崩盘，更显示了经济大战的惨烈。

中国的体量已不是俄罗斯能相比，中国人更讲究危中有机。

从最乐观的角度看，没有压力，就没有动力，特朗普的莽撞举动，中国当然要反击，但这更可能是对中国改革的一次历史性倒逼。触动利益比触及灵魂还难。没有让人喘不过气来的外来压力，就难有壮士断腕的决心去改革。如果是这样的结果，可能是特朗普万万想不到的。

1000多年前，苏东坡在《晁错论》中曾警告：天下之患，最不可为者，名为治平无事，而其实有不测之忧。

1000多年后，最高领导人也多次提起这句话。简单翻译就是：天下的祸患，最难以解决的，莫过于表面上平安无事，实际上却存在着难以预料的隐患。

中国人是最具忧患的民族。也是在这个4月10日，中国最高领导人在海南的新的宣誓，将可能拉开新一轮改革开放的序幕，再次改写中国的历史进程。

更大力度的改革开放，是对特朗普最有力的回怼，也是对改革开放40周年最好的纪念。

4月10日，其实是很普通的一天。有人哭有人笑，有历史性的大溃败，也有历史性的新开端，这真可以是改写历史的一天！（本文原题为《今天，是改写历史的一天！》，网站首页图：新华网图片）