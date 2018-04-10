社评：扩大开放是既定大战略而非一时之策

来源：环球网 环球时报

国家主席习近平今天在博鳌亚洲论坛上发表题为“开放共创繁荣，创新引领未来”的主旨演讲，他的这一讲话极具信息量，从改革开放的角度描绘了中国走向未来的路线图。中国开放的大门只会越开越大，世界通过习主席讲话看到了对这一庄严承诺一系列具体可信的支撑。

习主席宣布了“宜早不宜迟，宜快不宜慢”的扩大开放诸多举措，包括大幅度放宽市场准入、加强知识产权保护、相当幅度降低汽车进口关税、增加人民群众需求比较集中的特色优势产品进口、在上海举办中国国际进口博览会等等。

最近两年美国政府带头举起保护主义旗帜，使经济全球化大潮中出现一股“本国优先”的逆流。中国对这一复杂形势的回答则是进一步扩大开放。这一姿态代表了今天中国的战略高度和前所未有的自信，中国在为维护全球经济合作体系做出自己的贡献。

前四十年卓有成效的改革开放创造了今天中国的格局，开放成为了中国人的一种信仰，深深嵌入了我们今天的世界观。与此同时，中国人自己是这个国家改革开放进程的主宰者，今天的改革开放不是被西洋舰队轰开的，不是被外部强权压开的，它是中国为实现民族伟大复兴的主动战略之举。

国内外立刻有人将中国的开放新举措与中美贸易战的具体博弈进行“对表”，他们指头缝中间的那点视野反映了心胸的局促。那些人离追上中国改革开放的潮头，离了解中国前进的整体脉络差得不是一星半点。

从去年十九大到今年两会，中国领导人在多个场合强调扩大对外开放的重要性，一些重大举措从去年底就开始不断出台。中国扩大对外开放是建造大道通衢的既定战略，而那些人关心的是自己路口的绿灯此时此刻能否多一两秒。中国人看到的是千里沃野，那些人眼睛里有的只是几粒黄豆。

我们尤其关心的是，博鳌论坛吹响的对外开放新号角不仅面向了中外贸易，而且它是中国未来国家发展道路的新的进行曲。未来的中国注定是经济上高度开放的中国，而这样的中国将不可能在其他领域是封闭保守的，中国的全面现代化在实现逻辑上得到了重大保障。

一段时间以来互联网上有一些担心中国“倒退”的声音，然而中国的大举措却是把自己推向与世界的全面交流合作与竞争。中国根本没有“倒退”的余地，连原地踏步也不行。对外开放把世界变成中国躲不开的“尺子”，我们或者达标，或者超越，我们无法在自己做得不好的情况下欺骗自己我们做得是好的。

中国人民的生活水准伪造不了，中国社会的和谐程度也伪造不了，中国的综合国力和国际地位同样一目了然。对外开放客观上形成了中国必须通过改革不断进取，在所有领域都追求最佳方案和最优效果的倒逼机制。

十八大以来，中国国家战略的完整性愈发凸显了出来。以全面从严治党为龙头，中国实现了政治上的再加固，与此同时经济上的全面深化改革，直到把对外开放推上新的台阶。这个国家在扬起风帆，而此次远航的确定性得到了空前保障，它不是去探险，更不是去流浪。

人类命运共同体是中国引领世界一起远眺的目标，“一带一路”是通向那个目标的道路之一。人类从没有见过一个以和平合作姿态崛起的世界大国，一些人一直怀疑中国的和平崛起是“装腔作势”，但今天的博鳌论坛展示了中国最新举措之后，相信世界对中国的理解将会更进一步。

习近平主席的博鳌论坛演讲很可能将作为中国对外开放的新里程碑载入史册。这一天是一个标志，中国的大门正朝着世界进一步推开。

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