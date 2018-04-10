消费成为我国经济平稳运行的“压舱石”

国家发改委

今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持以供给侧结构性改革为主线，积极顺应把握居民消费升级大趋势，持续推进“十大扩消费行动”，大力促进旅游文化体育健康养老教育培训等幸福产业服务消费提质扩容，我国居民消费保持了平稳较快增长态势，实物商品消费提档升级，服务消费培育壮大，消费新业态新模式蓬勃发展，消费对经济发展的基础性作用进一步增强，为保持经济平稳运行发挥了“压舱石”的重要作用。今年前2个月，社会消费品零售总额61082亿元，增长9.7%，比去年同期提高0.2个百分点。

一、实物商品消费升级趋势明显

汽车消费升级步伐加快。前2个月，汽车类商品销售增长9.7%，同比提高10.7个百分点，拉高社会消费品零售总额增速约1.1个百分点，是社会消费品零售总额增速加快的主要因素。其中，代表汽车消费升级方向的运动型多用途乘用车（SUV）、新能源汽车增势强劲。前2个月，SUV销量达到173.4万辆，增长11.6%，占汽车整体销量的比重达到38.3%，比去年同期提升3.5个百分点；新能源汽车销量7.5万辆，增长200%。

信息消费发展势头良好。网络提速降费点燃居民信息消费热情。截至2月底，我国移动互联网用户总数达12.8亿户，累计流量达到68.9亿G，分别增长14.8%和186%； 4G用户达到10.3亿户，占移动电话用户总数的71.6%，其中前2个月净增3555万户。

消费升级类商品销售快速增长。居民个性化多样化消费需求不断扩大，带动相关商品销售持续增长。前2个月，化妆品、家用电器、服装类等商品销售分别增长12.5%、9.2%和7.7%，同比加快1.9、3.6和1.6个百分点，通讯器材类商品销售增长10.7%，继续保持两位数增长，智能马桶盖、按摩椅、滚筒洗衣机等智能节能产品销售实现较高增长。

二、服务消费规模持续扩大

节假日旅游市场旺盛。大众出游热情持续高涨，全域旅游、自驾游、乡村游成为旅游热点。春节假日期间全国共接待游客3.86亿人次，实现旅游收入4750亿元，同比分别增长12.1%和12.6%；清明节假日期间全国共接待国内旅游总人数1.01亿人次，实现旅游收入421亿元，分别增长8.3%和8%。

文化消费延续较快增长势头。影片质量提升推动票房高速增长。一季度全国电影总票房达到202.2亿元，同比增长39.8%，首次突破200亿元，刷新了电影史上单季度国家电影市场的最新记录。其中国产电影票房150亿元，增长93.2%，占总票房的比例由去年同期的53.7%大幅提高至74.2%，继续占据市场主导地位。

三、消费新业态新模式发展势头迅猛

线上线下加速融合。“互联网+”与更多传统消费领域加速渗透融合，网上购物、网上订餐等新兴消费业态发展势头强劲。前2个月全国实物商品网上零售额9073亿元，增长35.6%，同比加快10.1个百分点，占社会消费品零售总额的比重达到14.9%，比去年同期提升3.8个百分点；全国快递服务企业业务量累计完成59.7亿件，增长31.2%。

电商推动农村消费规模稳步扩大。物流、电信、交通等农村消费基础设施进一步完善，电子商务不断向广大农村地区延伸覆盖，促进农村居民消费潜力持续释放。前2个月，乡村社会消费品零售总额9036亿元，增长10.7%，快于城镇增速1.1个百分点，占社会消费品零售总额的比重达到14.8%，比去年同期提升0.1个百分点。（网站首页图：晨报微信制图）