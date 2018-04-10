国家发改委

中国发展为世界带来六大机遇

国家信息中心经济预测部副主任 牛犁

多年来，中国经济增长是全球经济增长的动力之源、稳定之锚。近14亿人的广阔市场空间、上亿人次出国旅游以及高达千亿美元的对外直接投资等，为各国提供了良好的市场机遇和投资机遇，创造了大量就业机会。中国物美价廉的商品有效抑制了世界通胀水平，为改善各国人民福祉做出了巨大贡献。习近平主席多次强调，欢迎各国搭乘中国发展的“快车”和“便车”，共同实现整个世界的发展。中国坚持促进贸易和投资自由化便利化，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。中国是经济全球化的受益者，更是贡献者，中国的发展是世界的机遇。

一、中国经济稳定增长是世界经济增长的主要动力和稳定器

中国经济增长为世界经济复苏注入强劲动力。2017年，中国经济总量约为12.25万亿美元，一年来实现的经济增量超过1万亿美元，相当于西班牙的经济总量。据世界银行数据测算，2013-2017年，我国对世界经济增长的平均贡献率超过30%，超过美国、欧元区和日本贡献率的总和。这不仅表明中国经济的活力和韧性，也说明中国经济稳定增长为世界经济复苏创造了更多机遇。同时，近两年来中国推进供给侧结构性改革已经取得了阶段性成效：化解钢铁产能超过1.2亿吨，全部取缔“地条钢”，化解煤炭产能超过5.4亿吨；商品房待售面积削减1.3亿平方米，全国总体去库存周期回归至合理范围内；遏制了宏观杠杆率攀升的势头，金融风险总体上有所缓释；推进结构性减税，每年降低各类企业税费等成本1万亿元以上；大力推进公共服务、基础设施等领域补短板。通过市场出清调整了市场供求关系，带动了部分领域的价格回升，全面提升了供给体系的适应力和创新性，新旧动能加快转换，为世界经济复苏提供了有力支撑。

二、中国广阔的市场空间为世界创造大量就业机会

2017年末，中国人口总量达到13.9亿人，近14亿的人口规模意味着庞大的市场需求。2017年我国商品及服务进口规模达到2.3万亿美元，非金融类境外直接投资超过1200亿美元，为各国提供了广阔的市场机遇、投资机遇和发展机遇。中国出境旅游人数高达1.43亿人次，有力拉动了各国消费。据中国商务部测算，2016 年中国游客在美人均花费约1.3万美元，当年旅游支出高达352.2亿美元，平均每天为美创造约9700万美元收入。同时，一个充满活力和韧性的中国经济，为各国人民创造了大量就业机会。就美对华出口来看，按照美国商务部的统计，2015年美货物和服务贸易对华出口支持国内就业91万个。美中贸易全国委员会报告显示，美对华出口为美国内创造就业的贡献更大。该报告认为，由于中国深度参与全球价值链，除双边直接贸易外，美国大量产品向中国间接出口。据此估算，2015年美对华出口实际支撑了美国内180万个新增就业岗位；美对华出口和中美双向投资共计支撑了美国内260万个就业岗位。我们根据世界投入产出模型测算，2016年美对华货物和服务贸易出口拉动美就业331.2万人。

三、中国物美价廉商品增进各国人民福祉

随着中国制造能力的不断提升，从上世纪九十年代中期开始，物美价廉的中国商品推动许多国家保持低通货膨胀率，降低了生活成本。即便随后世界经济进入一轮扩张期，通胀水平也没有显著回升，因而中国出口商品在一定程度上提高了各国人民的福祉。根据国际货币基金组织（IMF）的统计，1980-1995年全球CPI平均上涨高达21.9%，此后显著走低，1996年以来全球CPI年均上涨放缓至4.6%，美国等发达国家的物价水平也呈现出类似的特点，这虽然主要是发达国家货币政策调控的结果，但中国物美价廉的商品也为其平抑价格作出了重要贡献。从美国来看，从中国进口大量质优价廉的商品，帮助其维持较低的通胀水平，提高了美民众特别是中低收入群体的实际购买力。美中贸委会研究显示，2015年典型的美国家庭收入为5.65万美元，对华贸易平均为每个家庭每年节省850美元。牛津研究院估计，美自华进口低价商品在2015年帮助美国降低消费物价水平1%-1.5%。

四、中国发展为世界减贫事业做出重大贡献

改革开放以来，中国有7亿多农村人口摆脱贫困，对全球减贫的贡献率超过70%，2017年中国贫困发生率下降至3.1%。中国在自身消除贫困的同时，始终力所能及向其他发展中国家提供不附加任何政治条件的援助，支持和帮助广大发展中国家特别是最不发达国家消除贫困。1950年至2016年，中国在自身长期发展水平和人民生活水平不高的情况下，累计对外提供援款4000多亿元，实施各类援外项目5000多个，举办11000多期培训班，为发展中国家在华培训各类人员26万多名。中国减贫事业的巨大成就，使全球经济增长更加包容。中国是经济全球化的受益者，更是贡献者，中国的发展是世界的机遇。

五、共建“一带一路”为沿线国家带来新发展机遇

中国不仅在理念上坚持了经济全球化方向，共建“一带一路”倡议的提出和推进，更在实践上作出最好的应对。共建“一带一路”倡议是当前全球范围内最受欢迎的国际公共产品之一。目前，100多个国家和国际组织以不同形式参与“一带一路”建设，80多个国家及国际组织同中国签署了合作协议。“一带一路”国际合作高峰论坛形成了270多项丰硕成果。一大批互联互通项目改善了参与国发展环境，提升了区域合作的空间和潜力。共建“一带一路”倡议推动了沿线国家经济发展，创造了大量就业机会，使各国特别是发展中国家搭上了中国发展的快车。2017年，我国企业对“一带一路”沿线的59个国家进行了非金融类直接投资143.6亿美元，占同期总额的12%。在“一带一路”沿线的61个国家新签对外承包工程合同额1443.2亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的54.4%，同比增长14.5%；完成营业额855.3亿美元，占同期总额的50.7%，同比增长12.6%。2017年，我国对“一带一路”沿线国家进出口总额73745亿元，比上年增长17.8%，其中，出口43045亿元，增长12.1%；进口30700亿元，增长26.8%。

六、更加开放的中国将为世界发展提供更多投资机会

中国正在努力推动形成全面开放新格局，迈向高质量发展阶段。中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。中国将积极营造宽松有序的投资环境，放宽外商投资准入，建设高标准自由贸易试验区，加强产权保护，促进公平竞争，让中国市场更加透明、更加规范。预计未来5年，中国将进口8万亿美元的商品、吸收6000亿美元的外来投资，对外投资总额将达到7500亿美元，出境旅游将达到7亿人次。这将为世界各国提供更广阔市场、更充足资本、更丰富产品、更宝贵合作契机。未来中国发展仍将是各国发展的重要机遇，从高速增长转向高质量发展的中国，将为世界经济发展提供更加强劲的动力。（网站首页图：晨报微信制图）