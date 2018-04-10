必然成功，一定成功！关于改革开放，习近平给出12个论断

4月10日，国家主席习近平出席博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式，并发表题为“开放共创繁荣，创新引领未来”主旨演讲。

2018年，恰逢中国改革开放40周年。如何评价这40年？未来中国开放的力度又将如何？看习近平刚刚给出的这12个论断！

1、 中国人民的成功实践昭示世人，通向现代化的道路不止一条，只要找准正确方向、驰而不息，条条大路通罗马。

2、 改革开放这场中国的第二次革命，不仅深刻改变了中国，也影响了世界！

3、 中国改革开放必然成功，也一定能够成功！

4、 一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。

5、 和平与发展是世界各国人民的共同心声，冷战思维、零和博弈愈发陈旧落伍，妄自尊大或独善其身只能四处碰壁。

6、 谁排斥变革，谁拒绝创新，谁就会落后于时代，谁就会被历史淘汰。

7、 一个时代有一个时代的问题，一代人有一代人的使命。虽然我们已走过万水千山，但仍需要不断跋山涉水。

8、 无论中国发展到什么程度，我们都不会威胁谁，都不会颠覆现行国际体系，都不会谋求建立势力范围。

9、 经济全球化是不可逆转的时代潮流。

10、 中国开放的大门不会关闭，只会越开越大！

11、 过去40年中国经济发展是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展也必须在更加开放条件下进行。

12、 我相信，经过努力，中国金融业竞争力将明显提升，资本市场将持续健康发展，现代产业体系建设将加快推进，中国市场环境将大大改善，知识产权将得到有力保护，中国对外开放一定会打开一个全新的局面。