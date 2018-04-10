【央视快评】中国开放的大门只会越开越大

来源：央视网

世界进入“博鳌时间”。4月10日上午，习近平主席在博鳌亚洲论坛发表主旨演讲时，掷地有声地指出：“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。”就中国下一步扩大开放的战略，习主席公布了一系列重大新举措，内容涉及大幅度放宽市场准入、创造更有吸引力的投资环境、加强知识产权保护、主动扩大进口等四个方面，并强调尽快使之落地。

习主席的重要讲话，全球关注，举世振奋！习主席向全球发出了中国对外开放再扩大、全面深化改革再出发的新时代强音，让徘徊迷惘中的世界经济拨云见日，重振信心！充分彰显了中国坚定不移推进改革开放，坚定不移走开放融通、互利共赢之路的决心、诚心和信心。习主席的重要讲话，引发了与会中外嘉宾经久不息的雷鸣般掌声，外国元首和国际组织领导人高度一致地对习主席的主旨演讲表示赞赏和敬佩！

今年适逢中国改革开放40周年，从上世纪80年代深圳特区“杀出一条血路”，到90年代浦东大开发以开放倒逼改革，从新世纪“入世”将中国纳入经济全球化轨道，再到建设自贸区启动对外开放新战略。40年来，秉持改革开放的基本国策，中国开放脚步从未停滞、开放层级不断跃升，书写了中华民族发展的壮丽史诗。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将全面深化改革作为战略布局的重要内容，并坚定致力于推进对外开放。在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，中国实现了从“赶上时代”到“引领时代”的伟大跨越。“一带一路”倡议得到积极响应，成绩斐然；亚投行不断扩容，影响力持续提升；北京APEC、杭州G20、厦门金砖会议等主场外交接连精彩登场，宣示中国主张、贡献中国方案、凝聚中国智慧，全方位开放格局已经形成，中国历史性地走进世界舞台的中央。

习近平主席在主旨演讲中强调：“过去40年中国经济发展是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展也必须在更加开放条件下进行。”这是以习近平同志为核心的党中央适应经济全球化新趋势、准确判断国际形势新变化、深刻把握国内改革发展新要求做出的重大决策，是“既谋子又谋势”的关键一招。

这是面对“逆全球化”风向回潮、贸易保护主义抬头这些开放路上的“绊脚石”，中国向世界做出的庄严宣示。我们会比任何时刻都更加坚定，坚持改革开放不动摇，保持住战略定力，积土而为山，积水而为海，勇毅笃行，不断推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

“一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。”习近平主席的重要讲话已经引起国际社会的广泛共鸣和响应。我们坚信，在实现中华民族伟大复兴中国梦的征程上，中国开放的大门会越开越大。我们有这个自信！(央视评论员)