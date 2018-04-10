新华社评论员：中国改革开放一定能成功——一论习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式主旨演讲

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新华社海南博鳌４月１０日电 题：中国改革开放一定能成功——一论习近平主席在博鳌亚洲论坛２０１８年年会开幕式主旨演讲

新华社评论员

4月10日，博鳌亚洲论坛2018年年会在海南省博鳌开幕。国家主席习近平出席开幕式并发表题为《开放共创繁荣 创新引领未来》的主旨演讲。新华社记者 李学仁 摄

“中国改革开放必然成功，也一定能够成功！”４月１０日，习近平主席出席博鳌亚洲论坛２０１８年年会开幕式并发表主旨演讲，深刻总结中国改革开放的伟大成就、重要经验和启示、世界意义和影响，提出一系列新的改革开放重大举措，向世界宣示了新时代中国坚定不移深化改革、扩大开放的坚定意志和坚强决心，为推动亚洲和世界的和平发展注入了强大正能量。

历史，总是在一些特殊年份给人们以汲取智慧、继续前行的力量。２０１８年是中国改革开放４０周年，也是海南建省办经济特区３０周年。在博鳌亚洲论坛会议中心长廊两侧，一张张照片、一段段视频，将中国改革开放中重要的历史瞬间定格在世界面前，构成了一条气象万千的“时光隧道”。４０年来，在中国共产党的领导下，中国人民始终艰苦奋斗、顽强拼搏，始终上下求索、锐意进取，始终与时俱进、一往无前，始终敞开胸襟、拥抱世界，极大解放和发展了中国社会生产力，开辟了中国特色社会主义道路，充分显示了中国力量，也为人类发展进步作出了中国贡献。

４０年众志成城，４０年砥砺奋进，４０年春风化雨，４０年沧桑巨变，中国人民用双手书写了国家和民族发展的壮丽史诗，创造了震古烁今的人间奇迹。改革开放这场中国的第二次革命，不仅深刻改变了中国，也深刻影响了世界！

“天行有常”，“应之以治则吉”。回顾４０年不平凡历程，我们更加坚定这样一种信念：中国进行改革开放，顺应了中国人民要发展、要创新、要美好生活的历史要求，契合了世界各国人民要发展、要合作、要和平生活的时代潮流。应乎人则必兴，顺乎势则必成。汇聚人民推动历史前进的强大力量，顺应和平发展、合作共赢的历史大势，这是中国改革开放必然成功的根本原因所在。

历史是最好的教科书。思考４０年不平凡历程，我们更加认清这样一个规律：一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。当今世界正在经历新一轮大发展大变革大调整，人类面临的不稳定不确定因素依然很多。开放还是封闭，前进还是后退，人类面临着新的重大抉择。不管是中国改革开放的进程，还是世界各国发展的实践，都一再启示我们，和平与发展是世界各国人民的共同心声，开放是发展进步的必然选择，变革创新是推动人类社会向前发展的根本动力。回答时代之问，应当不畏浮云遮望眼，善于拨云见日，把握历史规律，认清世界大势，不断壮大和平合作的潮流、开放融通的潮流、变革创新的潮流，努力构建人类命运共同体，才能创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界，为人类赢得一个光明的未来。

改革不停顿，开放不止步。中国的改革开放已经走过万水千山，但前路并不平坦，还有很多硬骨头要啃、不少险滩要闯，仍需要不断跋山涉水、开拓向前。中国进入新时代，开启全面深化改革、不断扩大开放的新征程。中国人民将继续自强不息、自我革新，逢山开路，遇水架桥，敢于向顽瘴痼疾开刀，勇于突破利益固化藩篱，将改革进行到底。中国人民将继续扩大开放、加强合作，坚定不移奉行互利共赢的开放战略，推动形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。在主旨演讲中，习近平主席宣布了大幅度放宽市场准入、创造更有吸引力的投资环境、加强知识产权保护、主动扩大进口等四项扩大开放的重大举措，再一次有力证明“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”，表明中国与各国共享机遇、共同发展的决心与诚意，得到国际社会的广泛认同和普遍赞誉。

风劲帆满海天阔，同舟共济再出发。让我们坚持开放共赢，勇于变革创新，继续推进中国改革开放的伟大事业，向着构建人类命运共同体的目标不断迈进，共创亚洲和世界的美好未来！

习近平出席博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式并发表主旨演讲

习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲（全文）

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