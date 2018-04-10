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习主席今天引用的这些古语，意义非凡！

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古人讲，天道酬勤，春华秋实。中国人民坚持聚精会神搞建设、坚持改革开放不动摇，持之以恒，锲而不舍，推动中国发生了翻天覆地的变化。

“天道酬勤”

出自《书·大诰》

“天閟毖我成功，天亦惟用勤毖我民”

 

“春华秋实”

“华”同“花”

春天开花，秋天结实

 先挥汗耕耘、适时播种

后才有丰收的喜悦

这些都是大自然的规律

勤奋的人会得到更多回报

是古代中国人朴素的宇宙观

改革开放40年的建设成果

是中国人民用智慧与汗水铸就而成

持之以恒，锲而不舍

未来可期

 

“ 

“天行有常”，“应之以治则吉”。中国进行改革开放，顺应了中国人民要发展、要创新、要美好生活的历史要求，契合了世界各国人民要发展、要合作、要和平生活的时代潮流。

” 

 “天行有常，不为尧存，不为桀亡

应之以治则吉，应之以乱则凶”

 ——《荀子·天论》

大自然的运行有其自身规律

不以个人意志为转移

 人类社会的发展也是如此

只有看清形势

制定顺应时代潮流的政策

满足人民

要发展、要创新、要美好生活的历史要求

才能天下和乐 国泰民安

 

“ 

面对复杂变化的世界，人类社会向何处去？亚洲前途在哪里？我认为，回答这些时代之问，我们要不畏浮云遮望眼，善于拨云见日，把握历史规律，认清世界大势。

“不畏浮云遮望眼，自缘身在最高层”

——王安石《登飞来峰》

不怕层层浮云遮住远眺的视野

只因为站在峰顶

高瞻远瞩

万事万物都有其发展规律

面对历史，面向未来

顺应世界发展趋势

才是发展之道

“ 

中国的先人们早在2500多年前就认识到：“苟利于民，不必法古；苟周于事，不必循俗。”

 

“苟利于民，不必法古

苟周于事，不必循俗”

——《淮南子·汜论训》

如果对民众有利

就不必非要效法古制

如果适合实际情况

就不必一定要遵循旧俗

变革创新

是世界发展之势

排斥变革

拒绝创新

只会落后于时代

只会被历史淘汰

不念过去

不畏将来

心态思变

与时俱进

“ 

积土而为山，积水而为海。幸福和美好未来不会自己出现，成功属于勇毅而笃行的人。

 

“积土而为山，积水而为海”

——《荀子·儒效》

泥土堆积起来能成为高山

细流汇积起来能形成大海

积土成山，风雨兴焉

积水成渊，蛟龙生焉

日积月累

孜孜不辍

开放共赢

变革创新

以小家推动大家建设

以大家繁荣世界发展

 

就是

历史赋予的使命

就是

未来寄予的期许

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