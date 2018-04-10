习主席今天引用的这些古语，意义非凡！

”
“天道酬勤”
出自《书·大诰》
“天閟毖我成功，天亦惟用勤毖我民”
“春华秋实”
“华”同“花”
春天开花，秋天结实
先挥汗耕耘、适时播种
后才有丰收的喜悦
这些都是大自然的规律
勤奋的人会得到更多回报
是古代中国人朴素的宇宙观
改革开放40年的建设成果
是中国人民用智慧与汗水铸就而成
持之以恒，锲而不舍
未来可期
”
“天行有常，不为尧存，不为桀亡
应之以治则吉，应之以乱则凶”
——《荀子·天论》
大自然的运行有其自身规律
不以个人意志为转移
人类社会的发展也是如此
只有看清形势
制定顺应时代潮流的政策
满足人民
要发展、要创新、要美好生活的历史要求
才能天下和乐 国泰民安
”
“不畏浮云遮望眼，自缘身在最高层”
——王安石《登飞来峰》
不怕层层浮云遮住远眺的视野
只因为站在峰顶
高瞻远瞩
万事万物都有其发展规律
面对历史，面向未来
顺应世界发展趋势
才是发展之道
”
“苟利于民，不必法古
苟周于事，不必循俗”
——《淮南子·汜论训》
如果对民众有利
就不必非要效法古制
如果适合实际情况
就不必一定要遵循旧俗
变革创新
是世界发展之势
排斥变革
拒绝创新
只会落后于时代
只会被历史淘汰
不念过去
不畏将来
心态思变
与时俱进
”
“积土而为山，积水而为海”
——《荀子·儒效》
泥土堆积起来能成为高山
细流汇积起来能形成大海
积土成山，风雨兴焉
积水成渊，蛟龙生焉
日积月累
孜孜不辍
开放共赢
变革创新
以小家推动大家建设
以大家繁荣世界发展