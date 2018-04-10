习主席今天引用的这些古语，意义非凡！

古人讲， 天道酬勤，春华秋实 。中国人民坚持聚精会神搞建设、坚持改革开放不动摇，持之以恒，锲而不舍，推动中国发生了翻天覆地的变化。

是中国人民用智慧与汗水铸就而成

是古代中国人朴素的宇宙观

勤奋的人会得到更多回报

这些都是大自然的规律

后才有丰收的喜悦

“天閟毖我成功，天亦惟用勤毖我民”

“天行有常”，“应之以治则吉”。

“天行有常”，“应之以治则吉”。 中国进行改革开放，顺应了中国人民要发展、要创新、要美好生活的历史要求，契合了世界各国人民要发展、要合作、要和平生活的时代潮流。

“天行有常，不为尧存，不为桀亡



应之以治则吉，应之以乱则凶”

——《荀子·天论》

大自然的运行有其自身规律

不以个人意志为转移

人类社会的发展也是如此

只有看清形势

制定顺应时代潮流的政策

满足人民

要发展、要创新、要美好生活的历史要求

才能天下和乐 国泰民安