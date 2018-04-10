四项重大举措将惠及世界

来源：央视网

习近平主席在主旨演讲中提到，我国将大幅度放宽市场准入、创造更有吸引力的投资环境、加强知识产权保护、主动扩大进口四项重大举措。这四项实实在在的举措让与会嘉宾感受到了更加开放的中国。

中国进出口银行董事长 胡晓炼：四个方面的进一步扩大开放的措施，非常实在，非常具体。总书记也提出来要尽快落实，必然是会惠及到中国的百姓，也会使得世界分享。

百度总裁 张亚勤：四项改革开放大的举措，包括落地计划我觉得都是十分令人鼓舞的。包括高科技企业，对于全球化的企业，对于增加全球贸易都是十分利好的信号。

福耀集团董事长 曹德旺：中国要对位增加进口，这是一个很大的动作。他还要在上海搞一个进口产品博览会，我相信全世界都没有搞过，也为进口商、为中国提供产品的企业和国家提供了一个方便，提供了一个窗口。

清华大学国家金融研究院院长 朱民：这次特别强调保护知识产权，保护中国企业和外国企业技术合作和交流，要成立我们国家的知识产权保护局，加快监督和实施的措施，这个很重要，因为现在已经不是一个准入的问题，不是一个优惠的问题，是市场环境的问题，所以这是回答了全世界一个，中国能不能建立一个开放的市场环境，来迎接全球化和开放的问题。