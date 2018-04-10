习近平和特雷莎·梅分别向中英政党对话十周年致贺信

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新华社北京4月10日电（记者 吴嘉林）第十届中英政党对话10日在北京举行。中共中央总书记、国家主席习近平和英国保守党领袖、政府首相特雷莎·梅分别致贺信。

习近平表示，中英政党对话举行10年来，两国政党、政治家就共同关心的广泛议题进行了深入对话，为增进双方相互了解和信任、促进中英关系健康发展发挥了积极作用，成为中英交流机制的重要组成部分。

习近平强调，当今世界正处于大发展大变革大调整时期，人类面临许多共同挑战。作为在世界上具有重要影响力的国家，中英双方应该加强交流沟通，共同打造两国关系“黄金时代”。希望两国政党、政治家加强交流、增进互信，探索建立相互尊重、互学互鉴的新型政党关系。在双方共同努力下，中英政党对话作为两国增进互信、凝聚共识的重要平台，必将以创办10周年为契机，为中英面向21世纪全球全面战略伙伴关系注入新的活力，为世界和平稳定繁荣作出更大贡献。

特雷莎·梅表示，今年是英中关系的重要一年，两国关系“黄金时代”不断深化，面向21世纪全球全面战略伙伴关系焕发出新的活力，进一步深化英中关系对双方都具有重要意义。我很高兴在今年初对中国进行了正式访问。值此双方共同庆祝英中政党对话十周年之际，我们可以肯定地说，英中政党对话使两国政治家齐聚一堂，就各自国内发展、双边关系和国际地区问题进行深入讨论，在推动两国决策者增进相互信任、建立持久友谊等方面发挥了独特作用。自2007年创立以来，英中政党对话在两国政治家中积累了大量人脉，不少参与者已经在两国政府中担任大臣或部长职务，他们对彼此国家的关注和了解是我们推动英中关系再上新台阶的宝贵财富。（网站首页图：新华网图片）