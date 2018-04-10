习近平会见荷兰首相吕特

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新华社海南博鳌4月10日电（记者侯丽军、王存福）国家主席习近平10日在海南省博鳌国宾馆会见荷兰首相吕特。

习近平指出，中荷关系潜力巨大，大有可为。下阶段，双方要践行开放共赢合作理念，积极推动传统领域合作提质升级，大力拓展新兴领域合作，扩大和丰富人文交流，实现更高水平的互利共赢。中荷是“一带一路”建设的天然合作伙伴。我们赞赏荷方支持“一带一路”倡议，欢迎荷方积极参与。要做好顶层设计，为双方深入开展合作创造条件。

习近平强调，全球化符合世界各国共同利益，是大势所趋。我们不能因为暂时的困难和问题就止步不前，而应该积极适应，坚持开放的发展理念，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展。中荷双方要维护开放型世界经济，继续维护多边贸易体制，促进贸易和投资自由化便利化。希望荷兰继续在欧盟发挥建设性作用，为促进中欧关系健康稳定发展作出更大贡献。

吕特表示，我高度评价习近平主席今天上午发表的重要演讲。荷中关系强劲且重要，荷方期待深化两国合作，共同打造共建“一带一路”伙伴关系，实现互利共赢。荷方重视中方在国际事务中的重要作用，支持自由贸易，致力于推动加强欧中关系。

丁薛祥、刘鹤、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。（网站首页图：新华网图片）