习近平会见国际货币基金组织总裁拉加德

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新华社海南博鳌4月10日电（记者侯丽军、涂超华）国家主席习近平10日在海南省博鳌国宾馆会见国际货币基金组织总裁拉加德。

习近平积极评价国际货币基金组织对促进全球经济复苏和增长、维护金融稳定作出的重要贡献，肯定国际货币基金组织实施的份额和治理改革，增加发展中国家和新兴市场国家代表性和发言权，赞赏国际货币基金组织对中国和亚洲发展的关心、对“一带一路”倡议的支持。

习近平介绍了中国经济运行和结构性改革情况，指出中国是负责任的大国，是现行国际体系的建设者和贡献者，我们将继续致力于维护国际秩序和国际规则，继续支持自由贸易、贸易投资自由化和便利化。国际社会应摒弃冷战思维，主张共同构建人类命运共同体。我们愿同国际货币基金组织继续加强合作。

拉加德表示，祝贺习近平主席当选连任中国国家主席。我高度赞赏习近平主席今天上午发表的主旨演讲、特别是中国将坚定推进改革开放的积极信息。您的演讲为当今世界增加了确定性和希望。世界需要像中国这样的领导力量。国际货币基金组织的职责是维护自由贸易和多边体系，保守主义和单边主义不利于世界经济金融稳定。国际货币基金组织支持对话合作，致力于密切同中国的合作，积极支持和参与共建“一带一路”倡议。

丁薛祥、刘鹤、杨洁篪、王毅等参加会见。