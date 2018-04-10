辛识平：开放共赢的中国方案点亮世界

来源：新华网

新华社海南博鳌４月１０日电 题：开放共赢的中国方案点亮世界

辛识平

热烈的掌声，回响在博鳌亚洲论坛国际会议中心主会场。“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大！”在各国嘉宾和全世界瞩目下，习近平主席在主旨演讲中宣示中国坚定不移深化改革开放的立场，宣布中国扩大开放新的重大举措，发出维护多边贸易体制的正义之声。在逆全球化思潮抬头、贸易保护主义进一步上升之际，开放融通、互利共赢的中国方案再次正本清源，为世界带来了希望、指明了方向。

开放还是封闭？前进还是后退？回答好这些时代之问，显得迫切而重要。虽然４月的博鳌小镇春意盎然，然而放眼看世界，各种不确定性依然很多，种种挑战层出不穷，一些国家挥舞贸易保护主义大棒，更是给世界经济发展带来重重阴云。“不要浪费一场可喜的复苏”，国际货币基金组织的警告发人深省。

沧海横流，方显英雄本色。近年来，无论世界风云如何变幻，在反对贸易保护主义、倡导维护和发展开放型世界经济的舞台上，中国从未缺席。从西子湖畔，到达沃斯雪山，再到南海之滨，开放共赢的时代强音一以贯之、响彻世界。习近平主席５年间三次来到博鳌亚洲论坛，“开放”成为反复强调的关键词，一次次拨云见日，引领亚洲和世界发展穿云破雾、行稳致远。

开放共赢的中国声音之所以站得住、底气足，是因为它合乎发展规律、顺应时代潮流。开放带来进步，封闭必然落后，既是中国改革开放４０年的重要启示，也为人类社会发展的历史所证明。今天，世界已经成为你中有我、我中有你的地球村，各国经济社会发展日益相互联系、相互影响，经济全球化的时代潮流不可逆转，开放融通的潮流滚滚向前。妄自尊大或独善其身只能四处碰壁，让世界经济的大海退回到一个个孤立的小湖小河更是不可能的，推进互联互通、加快融合发展才是正确选择。

开放共赢的中国方案之所以富有感召力，是因为中国坚持行胜于言，用实际行动彰显大国担当。大幅度放宽市场准入、创造更有吸引力的投资环境、加强知识产权保护、主动扩大进口，习近平主席就中国扩大开放再次“放大招”，提出四方面重大举措，并就共建“一带一路”更好造福各国人民表明态度。值得注意的是，习近平主席强调“宜早不宜迟，宜快不宜慢”，使这些举措尽快落地，让开放成果及早惠及各国企业和人民。不来虚的，实打实地扩大开放，主动敞开胸襟、拥抱世界，中国对外开放一定会打开一个全新的局面，必将给世界带来更多发展机遇。

“面对愈演愈烈的中美贸易摩擦，习近平主席以进一步的开放举措予以回应”，在聆听主旨演讲后，国外媒体人士不禁感慨。近期，从政要学者到普通民众，人们以不同方式对中国的开放理念表示支持，表达着对贸易保护主义的反对与担忧。有感于中国的角色与担当，联合国秘书长古特雷斯认为：“中国是多边主义的最重要支柱。”纵览世界经济兴衰，国际货币基金组织总裁拉加德得出“贸易战不仅会损害全球经济增长，而且没有赢家”的结论。挪威首相索尔贝格点赞中国的行动。得道多助，失道寡助。在多边主义和单边主义、全球自由贸易与保护主义的较量中，中国始终站在公理正义的一边，站在时代潮流的一边，凝聚起开放包容、合作共赢的国际共识。

５年前，习近平主席在博鳌亚洲论坛上指出，亚洲和世界和平发展、合作共赢的事业没有终点，只有一个接一个的新起点。今天，高扬开放创新的风帆，从博鳌再出发，我们坚信，成功属于勇毅而笃行的人们，未来属于把握历史前进逻辑、顺应时代发展潮流的人们。

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