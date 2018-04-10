坚定不移推动构建人类命运共同体

来源：央视网

习近平主席在博鳌亚洲论坛发表主旨演讲时，再次深刻阐述了“人类命运共同体”这一重大时代课题。习主席鲜明地提出了五个“面向未来”：高瞻远瞩地指出面向未来，我们要相互尊重、平等相待；对话协商、共担责任；同舟共济、合作共赢；兼容并蓄、和而不同；敬畏自然、珍爱地球。

习主席的重要讲话，瞬间引发国际舆论的广泛关注和普遍好评。习主席对“人类社会向何处去”这一时代之问，进一步做出了深刻的回答，彰显了大国领袖的雄才伟略、历史担当，为世界和人类未来的前进方向贡献了中国智慧和中国方案，表达了爱好和平与发展的人们的共同心声。

立时代之潮头，发思想之先声。回望历史，2013年3月的莫斯科，习近平主席在此访的首场重要演讲中，就以宏阔的视野、世界情怀和战略思维，首次提出“命运共同体”这一重大理念。从那时起，“命运共同体”就成为激荡世界的时代强音，在广袤时空中汇聚起和平发展的磅礴力量。5年来，从莫斯科到雅加达，从雁栖湖边到西子湖畔，从纽约到达沃斯，习主席以世界领袖的责任担当，在诸多国际国内重要场合阐述“人类命运共同体”，赢得国际社会的热烈反响，成为在风云激荡中，引导世界潮流和人类进步方向的鲜明旗帜。

当今世界面临诸多挑战，边界领土争端、民族宗教矛盾、恐怖袭击事件等时有发生，传统安全威胁和非传统安全威胁持续升温，“逆全球化”和贸易保护主义抬头，地缘政治经济博弈愈发复杂激烈。面对着新一轮大发展大变革大调整的严峻形势，习主席高瞻远瞩地以三个“滚滚向前的潮流”，指明了和平合作、开放融通、变革创新的世界大势、时代之潮，倡议各国应面向未来，顺应潮流，努力构建人类命运共同体。与会人士长时间的热烈掌声，充分说明了共鸣之热切！

一花独放不是春，百花齐放春满园。人类只有一个地球，共处一个世界，各国人民本应同心协力，携手前行，在共同条件下结成最具同心力的集体，使我们的地球村成为共谋发展合作共赢的大舞台，共创和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界。

在实现人类共同繁荣发展的过程中，中国从来没有缺席。作为人类命运共同体的倡议者，中国一直以兼济天下的担当引领潮头。构建人类命运共同体理念已写入中共十九大报告和新修订的《中华人民共和国宪法》，成为新时代中国外交的根本遵循。在中国特色大国外交的新棋局中，打造人类命运共同体，既是核心理念，也是最高目标。

言必信，行必果，中国从来是说话算数的。进入新时代，无论是在世界热点地区参与联合国维和行动的中国军人，还是100多个国家和国际组织参与的“一带一路”建设热潮，抑或亚投行建设……中国始终为推进构建人类命运共同体而努力。“虽然我们已走过万水千山，但仍需要不断跋山涉水。”只要各国从顺应历史潮流、增进人类福祉出发，秉持开放包容，勇于变革创新，就一定能够共同打造好人类命运共同体、共同创造亚洲和世界的美好未来。（央视评论员）