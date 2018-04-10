习近平为“时代之问”作答

来源：新华网

新华网记者 王子晖

【学习进行时】4月10日，习近平出席博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式并发表主旨演讲，这是他作为中国国家主席第三次出席博鳌亚洲论坛年会。再赴博鳌，习近平讲了什么？新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”今天推出文章，为您解读。

仲春时节，南海之滨，一篇重要演讲引发全球高度关注。

4月10日，中国国家主席习近平出席博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式并发表主旨演讲，为时代之问作答，让中国方案、中国智慧、中国担当在国际讲坛上再一次大放异彩。

贯通古今中西，习近平讲了什么？

习近平这篇演讲，贯通古今中西，洋洋洒洒五千余字，主题十分鲜明，那就是回答时代之问：面对复杂变化的世界，人类社会向何处去？亚洲前途在哪里？

“历史，总是在一些特殊年份给人们以汲取智慧、继续前行的力量。”习近平首先讲了一个生动的故事，牢牢抓住聆听者的心——海南建省办经济特区30年，从一个较为封闭落后的边陲岛屿，发展成为中国最开放、最具活力的地区之一。

习近平说：“一滴水可以反映出太阳的光辉，一个地方可以体现一个国家的风貌。”这个沧桑巨变的故事其实也是中国改革开放40年的一个缩影。

习近平用4个“40年来”回顾了中国改革开放40年波澜壮阔的历程，得出一条弥足珍贵的启示：“一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。”

历史的逻辑是怎样的？时代的潮流又向何处去？习近平接下来讲了3段话，分别指明了当今世界“和平合作”“开放融通”和“变革创新”的潮流滚滚向前。

面对汹涌的时代大潮，构建人类命运共同体是习近平一贯的主张。习近平用5个“面向未来”，发出了“努力构建人类命运共同体，共创和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界”的倡议。

5个“面向未来”，主题词分别是“相互尊重、平等相待”“对话协商、共担责任”“同舟共济、合作共赢”“兼容并蓄、和而不同”以及“敬畏自然、珍爱地球”，这就是构建人类命运共同体极为重要的5大方面。

新时代的中国要同世界交融发展，这5大方面与中国全面建设社会主义现代化强国的宏伟蓝图一脉相承。习近平指出，“中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者”，并表示，“中国坚持对外开放的基本国策，坚持打开国门搞建设”。

他郑重宣布了中国在扩大开放方面将采取的重大举措，并且承诺，在共建“一带一路”过程中，“中国不打地缘博弈小算盘，不搞封闭排他小圈子，不做凌驾于人的强买强卖”。

这一系列中国方案讲出了世界人民的心声，一系列中国智慧打开了共赢多赢的思路，一系列中国担当作出了造福世界的表率，难怪这篇演讲频频被热烈的掌声打断，在关键处，几乎是一句一掌声。当习近平走下讲台，各国政要、各界来宾更是全体起立，长时间鼓掌。

“增进人类福祉”，闪耀全篇的关键词

品读习近平这篇演讲，字里行间能够强烈感受到的就是一种胸怀——为人民谋幸福。“增进人类福祉”，无疑是闪耀全篇的关键词。

回顾中国改革开放40年的成就，习近平一连列举了几组数据，最重要的就是“中国人民生活从短缺走向充裕、从贫困走向小康，现行联合国标准下的7亿多贫困人口成功脱贫，占同期全球减贫人口总数70%以上”。

他更不吝激扬的文字，盛赞人民的伟力。习近平指出，这段历史“充分显示了13亿多人民作为国家主人和真正英雄推动历史前进的强大力量”，指出“中国人民用双手书写了国家和民族发展的壮丽史诗”。

可以说，中国改革开放40年，就是一部不断顺应中国人民要发展、要创新、要美好生活的伟大历史。发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，这是中国推进改革开放和社会主义现代化建设的根本目的。

与此同时，改革开放也是中国和世界共同发展进步的伟大历程，不仅造福了中国人民，也促进了人类和平与发展。40年的改革开放历程不可辩驳地证明，领导改革开放的中国共产党是为中国人民谋幸福的党，也是为人类进步事业而奋斗的党。

放眼全球，当今世界正在经历新一轮大发展大变革大调整，人类面临的不稳定不确定因素依然很多。世界格局在变，发展格局在变，人类要往前走就必须顺应时代发展潮流、把握人类进步大势、顺应人民共同期待，把自身发展同国家、民族、人类的发展紧密结合在一起。

从顺应历史潮流、增进人类福祉出发，习近平提出推动构建人类命运共同体的倡议。这一主张写入《中国共产党章程》，写入《中华人民共和国宪法》，写入联合国重要文件。

这次演讲，习近平再次对推动构建人类命运共同体作出阐述。5个“面向未来”，条条事关人类的长远发展。而“不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏”“不搞以邻为壑、恃强凌弱的强权霸道”“不这边搭台、那边拆台”，更是强调各国要以世界人民的福祉为大局。

为何习近平的理念和倡议得到越来越多国家和人民的欢迎、认同？就是因为顺应了世界人民的所思所盼。5年多来，这种将中国自身发展同世界共同发展相统一的全球视野和大国担当，从未改变。

大门“越开越大”，坚定推动经济全球化

演讲中，习近平作出了一个重要判断：经济全球化是不可逆转的时代潮流。他掷地有声地表示，“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”。

习近平一直是经济全球化的坚定推动者。去年出席达沃斯论坛时他就说过，搞保护主义如同把自己关进黑屋子，看似躲过了风吹雨打，但也隔绝了阳光和空气。当时就引起了海外媒体的赞叹：“中国国家主席发表了拥护公正的全球化的主旨演讲，当今世界最大的共产党的领导人在达沃斯的经济精英年会上成为维护自由贸易最强有力的先锋。”

在习近平看来，经济全球化促成了贸易大繁荣、投资大便利、人员大流动、技术大发展，尽管存在一些问题，但大方向是正确的，是各国人民的利益所在，是大势所趋。

这次演讲，习近平更是一连公布了4个方面扩大开放的重大举措，包括大幅度放宽市场准入，创造更有吸引力的投资环境，加强知识产权保护和主动扩大进口，力度之大空前。

这4方面举措，有一些是动中国自己的“奶酪”，比如放宽汽车行业外资股比限制等。另一方面，习近平也在呼吁各国政府加强对中国知识产权的保护。

仔细理解，其核心思想就是在开放中分享机会和利益，实现互利共赢，目的是推动建设一个开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化，这些举措正是既要做大蛋糕，更要分好蛋糕，着力解决公平公正问题。习近平表示，中国不以追求贸易顺差为目标，真诚希望扩大进口，促进经常项目收支平衡。

对于这些对外开放重大举措，习近平表示：“我们将尽快使之落地，宜早不宜迟，宜快不宜慢，努力让开放成果及早惠及中国企业和人民，及早惠及世界各国企业和人民。”

当今世界，和平合作的潮流滚滚向前，开放融通的潮流滚滚向前，变革创新的潮流滚滚向前。“各国人民应该同心协力、携手前行，努力构建人类命运共同体，共创和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界。”

这是习近平代表中国人民对“时代之问”的坚定回答。

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