习近平会见巴基斯坦总理阿巴西

来源：新华网

新华社海南博鳌4月10日电（记者 潘洁 吴茂辉）国家主席习近平10日在海南省博鳌国宾馆会见巴基斯坦总理阿巴西。

习近平指出，我2015年访问巴基斯坦以来，中巴全天候战略合作伙伴关系取得长足进展。当前，国际和地区形势正在发生深刻复杂变化。巩固中巴全天候友谊，深化中巴战略合作，具有更加重要和现实意义。中巴关系应当成为睦邻友好的典范、地区和平稳定的支柱、“一带一路”国际合作的标杆。中方愿同巴方一道，发挥高层交往对双边关系的重要引领作用，保持各领域密切交流，弘扬传统友好，继续相互支持，深化利益融合，推动中巴关系实现更高水平发展，打造更加紧密的中巴命运共同体。双方要继续稳步推进中巴经济走廊建设，规划和实施好瓜达尔港等基础设施、能源、产业园区等项目。

习近平指出，中国最希望看到巴基斯坦稳定发展、繁荣富强，坚定支持巴方维护国家主权、领土完整、正当权益的努力，反对任何国家干涉巴基斯坦内政，坚定支持巴方维护国家统一，坚决打击恐怖主义。

阿巴西表示，巴基斯坦和中国是铁杆兄弟，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上一贯坚定相互支持。中巴经济走廊建设对巴中两国和地区发展十分重要。巴方愿加强双方金融、能源、农业、基础设施、人力资源等合作。巴方高度评价中国在维护地区和世界和平稳定方面的重要作用，愿继续密切两国在国际事务中协调合作。

会见后，两国领导人共同见证了合作文件的签署。

丁薛祥、刘鹤、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。