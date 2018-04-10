习近平出席博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式并发表主旨演讲 强调顺应时代潮流 坚持开放共赢 宣布中国扩大开放新的重大举措

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4月10日，博鳌亚洲论坛2018年年会在海南省博鳌开幕。国家主席习近平出席开幕式并发表题为《开放共创繁荣 创新引领未来》的主旨演讲。新华社记者 李学仁 摄

央视网消息（新闻联播）：10日上午，博鳌亚洲论坛2018年年会在海南省博鳌开幕。国家主席习近平出席开幕式并发表题为《开放共创繁荣创新引领未来》的主旨演讲，强调各国要顺应时代潮流，坚持开放共赢，勇于变革创新，向着构建人类命运共同体的目标不断迈进；中国将坚持改革开放不动摇，继续推出扩大开放新的重大举措，同亚洲和世界各国一道，共创亚洲和世界的美好未来。

4月的博鳌，风和日暖，海碧山青。博鳌亚洲论坛国际会议中心主会场内各国嘉宾汇聚一堂。上午9时30分许，习近平和夫人彭丽媛同奥地利总统范德贝伦、菲律宾总统杜特尔特、蒙古国总理呼日勒苏赫、荷兰首相吕特、巴基斯坦总理阿巴西、新加坡总理李显龙、联合国秘书长古特雷斯、国际货币基金组织总裁拉加德等外方领导人夫妇一同步入会场。全场起立，热烈欢迎。

在热烈的掌声中，习近平走上讲台发表主旨演讲。习近平指出，博鳌亚洲论坛成立以来，为凝聚亚洲共识、促进各方合作、推进经济全球化、推动构建人类命运共同体作出积极贡献。本届年会以“开放创新的亚洲，繁荣发展的世界”为主题，顺应时代潮流，符合各方期待。

4月10日，博鳌亚洲论坛2018年年会在海南省博鳌开幕。国家主席习近平出席开幕式并发表题为《开放共创繁荣 创新引领未来》的主旨演讲。开幕式前，习近平和夫人彭丽媛在迎宾厅迎接外方领导人夫妇并集体合影。 新华社记者 谢环驰 摄

习近平强调，2018年是中国改革开放40周年。40年众志成城，40年砥砺奋进，40年春风化雨，中国人民用双手书写了国家和民族发展的壮丽史诗。40年来，中国人民始终艰苦奋斗、顽强拼搏，极大解放和发展了中国社会生产力，推动中国发生了翻天覆地的变化。40年来，中国人民始终上下求索、锐意进取，坚持立足国情、放眼世界，既强调独立自主、自力更生又注重对外开放、合作共赢，既坚持社会主义制度又坚持社会主义市场经济改革方向，既“摸着石头过河”又加强顶层设计，成功开辟出一条中国特色社会主义道路。40年来，中国人民始终与时俱进、一往无前，坚持解放思想、实事求是，勇于自我革命、自我革新，敢闯敢试、敢为人先，充分显示了思想引领、制度保障和13亿多人民推动历史前进的强大力量。40年来，中国人民始终敞开胸襟、拥抱世界，坚持对外开放基本国策，打开国门搞建设，成功实现从封闭半封闭到全方位开放的伟大转折，成为世界经济增长的主要稳定器和动力源，为人类和平与发展的崇高事业作出了中国贡献。

习近平指出，一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。当今世界，和平合作的潮流滚滚向前，开放融通的潮流滚滚向前，变革创新的潮流滚滚向前。各国人民应该同心协力、携手前行，努力构建人类命运共同体，共创和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界。

习近平强调，面向未来，我们要相互尊重、平等相待，走对话而不对抗、结伴而不结盟的国与国交往新路，努力实现持久和平；要对话协商、共担责任，实现普遍安全和共同安全；要同舟共济、合作共赢，构建开放型世界经济，维护多边贸易体制，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展；要兼容并蓄、和而不同，使文明交流互鉴成为增进各国人民友谊的桥梁、推动社会进步的动力、维护地区和世界和平的纽带；要敬畏自然、珍爱地球，开拓生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，为子孙后代留下蓝天碧海、绿水青山。

习近平强调，中国特色社会主义进入新时代，掀开了实现中华民族伟大复兴的新篇章，开启了加强中国同世界交融发展的新画卷。在新时代，中国人民将继续自强不息、自我革新，坚定不移全面深化改革；将继续大胆创新、推动发展，坚定不移贯彻以人民为中心的发展思想，不断增强人民获得感、幸福感、安全感；将继续扩大开放、加强合作，坚定不移奉行互利共赢的开放战略；将继续与世界同行、为人类作出更大贡献，坚定不移走和平发展道路，坚定支持多边主义。

习近平指出，实践证明，过去40年中国经济发展是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展也必须在更加开放条件下进行。中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。这是中国基于发展需要作出的战略抉择，也是在以实际行动推动经济全球化造福世界各国人民。

习近平宣布，中国决定在扩大开放方面采取一系列新的重大举措。

第一，大幅度放宽市场准入。确保放宽银行、证券、保险行业外资股比限制的重大措施落地，同时加大开放力度，加快保险行业开放进程，放宽外资金融机构设立限制，扩大外资金融机构在华业务范围，拓宽中外金融市场合作领域。尽快放宽汽车行业等制造业外资股比限制。

第二，创造更有吸引力的投资环境。加强同国际经贸规则对接，增强透明度，强化产权保护，坚持依法办事，鼓励竞争、反对垄断。今年上半年将完成修订外商投资负面清单工作，全面落实准入前国民待遇加负面清单管理制度。

第三，加强知识产权保护。重新组建国家知识产权局，完善执法力量，加大执法力度，把违法成本显著提上去。保护在华外资企业合法知识产权，希望外国政府加强对中国知识产权的保护。

第四，主动扩大进口。中国不以追求贸易顺差为目标，真诚希望扩大进口，促进经常项目收支平衡。今年将相当幅度降低汽车进口关税，同时降低部分其他产品进口关税，加快加入世界贸易组织《政府采购协定》进程。希望发达国家对正常合理的高技术产品贸易停止人为设限，放宽对华高技术产品出口管制。欢迎各国朋友来华参加11月在上海举办的首届中国国际进口博览会。

习近平指出，我刚才宣布的这些对外开放重大举措，我们将尽快使之落地，宜早不宜迟，宜快不宜慢，努力让开放成果及早惠及中国企业和人民，及早惠及世界各国企业和人民。我相信，经过努力，中国对外开放一定会打开一个全新的局面。

习近平强调，共建“一带一路”倡议源于中国，但机会和成果属于世界。只要各方秉持和遵循共商共建共享原则，就一定能把“一带一路”打造成为顺应经济全球化潮流的最广泛国际合作平台。让我们坚持开放共赢，勇于变革创新，向着构建人类命运共同体的目标不断迈进，共创亚洲和世界的美好未来。

演讲中，全场多次响起热烈掌声。

开幕式上，博鳌亚洲论坛理事长福田康夫致欢迎辞，与会外方政要和企业家代表也分别致辞。他们表示，中国改革开放取得了举世瞩目的伟大成就，不仅推动中国自身经济社会快速发展，也给世界各国发展带来巨大机遇。中国推出的一系列扩大开放的政策举措令世界感到振奋，表明未来中国将继续坚定推进改革开放，这对中国和世界各国人民都是一个福音，将有力推动全球共同发展繁荣。

开幕式前，习近平分别同亚洲媒体高峰会议代表，中外企业家代表，香港、澳门和侨界代表，两岸共同市场基金会代表集体合影。随后，习近平和彭丽媛前往迎宾厅迎接外方领导人夫妇并集体合影。

开幕式后，习近平和彭丽媛为与会嘉宾举行欢迎宴会。

中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央办公厅主任丁薛祥，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤，中共中央政治局委员杨洁篪，中共中央政治局委员、中央书记处书记、中宣部部长黄坤明，国务委员兼外交部部长王毅，全国政协副主席何立峰等参加上述活动。

博鳌亚洲论坛2018年年会于4月8日至11日举行，主题是“开放创新的亚洲，繁荣发展的世界”。来自多个国家和地区领导人、国际组织负责人以及政界、工商界人士、专家学者等2000多人参加。