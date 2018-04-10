习近平会见菲律宾总统杜特尔特

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新华社海南博鳌4月10日电（记者侯丽军、李金红）国家主席习近平10日在海南省博鳌国宾馆会见菲律宾总统杜特尔特。

习近平指出，杜特尔特总统就任以来，中菲关系翻开新篇章。中方愿同菲方一道，坚持睦邻友好的大方向，确立共同发展的大目标，发扬妥处分歧的大智慧，确保中菲关系始终沿着正确方向健康稳定发展。

习近平强调，中国对菲律宾睦邻友好政策是坚定的，支持菲律宾发展的意愿是真诚的。中方支持菲律宾政府积极探索适合本国国情的发展道路。

习近平指出，中菲关系过去两年从“转圜”到“巩固”，连上了两个台阶，今年的任务应该是“提升”。为此，两国领导人要密切沟通，对中菲关系加强战略引领和顶层设计。要加大两国发展战略对接，推进“一带一路”框架内和各领域互利合作。要深化安全合作，中方支持菲方推进反恐和“扫毒灭罪”行动。双方新闻主管部门和媒体要加强交流，充分调动民间力量参与中菲友好事业，扩大人文交流，夯实民意基础。我们要继续妥善处理好南海问题，适时探讨联合勘探、共同开发合作，使南海成为合作之海、友谊之海。

习近平强调，中方始终将东盟作为周边外交优先方向，今年是中国和东盟建立战略伙伴关系15周年和中国－东盟创新年，菲律宾将接任中国－东盟关系协调国，中方愿同菲方密切沟通和配合，推动中国－东盟关系和东亚区域合作不断发展。

杜特尔特表示，当前菲中关系保持良好发展势头。菲律宾感谢中国对菲经济社会发展、提高反恐维稳能力给予的帮助和支持。菲方愿积极参与共建21世纪海上丝绸之路，密切同中方在经贸、渔业、旅游、教育、基础设施、执法、安全等领域合作。菲方愿同中方一道努力，通过双边沟通协商，继续保持南海和平稳定，使南海成为菲中两国间一个合作领域。菲将接任中国－东盟关系协调国，愿积极促进深化东盟同中国的合作。

会见后，两国元首共同见证了合作文件的签署。

丁薛祥、刘鹤、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。（网站首页图：新华网图片）

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