成功实践昭示世人：新时代将改革进行到底

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新华社海南博鳌４月１０日电（记者张旭东、赵叶苹）国家主席习近平１０日在博鳌亚洲论坛２０１８年年会开幕式作重要主旨演讲时强调，中国改革开放必然成功，也一定能够成功！

今年是中国改革开放４０周年。４０年来，中国发生了翻天覆地的变化，经济社会发展取得巨大成就，为亚洲、为世界作出了中国贡献。

回顾４０年改革开放，习近平在演讲中表示，中国人民用双手书写了国家和民族发展的壮丽史诗。今天，中国人民完全可以自豪地说，改革开放这场中国的第二次革命，不仅深刻改变了中国，也深刻影响了世界！

他强调，中国４０年改革开放给人们提供了许多弥足珍贵的启示，其中最重要的一条就是，一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。

“改革开放波澜壮阔的画卷是亿万中国人民共同绘就的，习近平主席在演讲中强调了中国人民在推进改革开放所秉承的精神状态，这就是宝贵的改革开放精神！”中国（海南）改革发展研究院院长迟福林说，这些经验启示弥足珍贵，充分证明改革开放是决定当代中国命运的关键一招，也是实现中华民族伟大复兴的必由之路。

新时代，新使命，新征程。习近平在演讲中特别强调，在新时代，中国人民将继续自强不息、自我革新，坚定不移全面深化改革，逢山开路，遇水架桥，敢于向顽瘴痼疾开刀，勇于突破利益固化藩篱，将改革进行到底。

“落实新发展理念”“建设现代化经济体系”“深化供给侧结构性改革”“加快实施创新驱动发展战略”……习近平主席对改革创新、推动发展作出部署。

“习近平主席的演讲令人振奋！将改革进行到底，这昭示了我们开启新时代、踏上新征程的决心和信心。”浪潮集团董事长孙丕恕说，作为企业家，下一步更加落实好加快实施创新驱动发展战略，继续大胆创新、推动发展，要在新的起点上再上新高度。（网站首页图：新华网图片）

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新华社评论员：中国改革开放一定能成功——一论习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式主旨演讲

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