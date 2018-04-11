机器人应用正在 创造新的责任场景

师诗靓 人工智能的广泛应用为商业带来很多好处，例如提高效率、减少重复性工作、改善客户体验。但是，假如这些技术被不良分子利用，潜在的威胁轻易就抵消了这种种的好处，甚至给企业带来了损失并创造了新的责任场景。在新报告《人工智能崛起：未来前景和新出现的风险》中，安联全球企业及特殊风险介绍了人工智能的推广应用对于社会和保险业等产业的好处以及新的风险顾虑。

在责任方面，今后人工智能软件或设备可能取代人类进行决策，但是法律上他们无法为所做的决定负责任。

与此同时，保险公司在帮助尽量减少、管理以及转移人工智能应用所带来的新风险方面也将扮演关键的角色。新的责任险模型很有可能获得采用，例如在自动驾驶等领域，增加制造商和软件供应商的压力，以及减少消费者的严格责任。