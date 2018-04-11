资管经理人景气指数持续下滑

晨报记者刘志飞报道 中信银行近日发布了第4期“资管经理人景气指数（AMI）”。第4期AMI 为44.9，相较于前三期呈现持续下降走势，继续处于荣枯线以下，反映银行资管行业景气度较差，行业信心持续较弱。该指数以50%作为银行资管行业景气度的分界点，AMI 高于50%时，反映银行资管行业景气度较高；低于50%，则反映银行资管行业景气度较差。

第4期AMI继续使用分类指数对银行资管行业进行了全面刻画。东西部景气度走低，中部基本维持，三大区域仍然全部处于荣枯线以下。行业环境AMI仅录得17.5，为所有指标最低值，同时市场信心AMI也跌至32.5，显示在资管新规下发的大背景下，资管经理人对行业发展环境持审慎态度。

客户需求AMI为55.2，较上期有所上升，持续处于荣枯线以上，也是三个扩散指数的最高值，显示银行理财产品的客户需求依然较好。产品创新AMI为44.4，继续处于荣枯线以下，显示在“回归本源”的背景下，银行理财产品创新活跃度仍然偏低。新增资产收益率指标进一步升至67.5，为所有指标最高值，显示当前所投资资产收益性较好。中收完成和资产配置速度AMI 持续处于景气度以下，分别为34.4和33.8，中收完成情况连续四期下降，显示当前资产配置速度进一步放缓，中收实现情况较差。

中信银行相关负责人表示，短期看，资管新规下发在即，银行资管步入转型发展阵痛期，行业景气度持续偏弱，AMI指数已跌至45以下。

展望未来，资管新规下发后，银行资管将迎来规范发展新时代。随着我国经济高质量发展，居民收入水平持续提高，多层次资本市场日益完善，银行资管发展空间广阔、前途光明。