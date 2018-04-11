利率提高、额度缩水-电子式储蓄国债昨受热捧

晨报记者 刘志飞 实习生 郑榆子

今年首批两期电子式储蓄国债(第一期、第二期)昨日正式开售。相比去年，今年两期电子国债利率有所上调，发行总额却同比缩水。记者昨日走访申城多家银行网点了解到，本期电子式储蓄国债备受投资者追捧，多家银行在上午9点左右就已经销售一空。

网点开门早已售罄

记者昨天上午10点左右来到建设银行九江路营业网点咨询电子国债购买情况，该网点大堂经理对记者表示：“这次发行的两期电子式国债，早上没开门就被抢完了，由于网上银行、手机银行在早上8:30就可以买了，而网点要9点才开门迎客，到网点买，基本上已经来不及了。”

工商银行南京东路支行的情况也差不多，据该行工作人员介绍，很多打算购买电子式国债的市民早上8:30就在外面排队了，9点开门后，排在前面的客户还能买到一点，但很快也售罄了。

不过，有些小银行反而可能还有余量。昨天10:30左右，记者在平安银行黄浦支行了解到，该行当时的额度还剩下4200万元左右。

此外，记者走访农行、上海农商银行等部分网点，基本上是在10点之前全部售罄。银行工作人员建议，市民购买电子式储蓄国债大都通过手机银行和网上银行购买，大部分银行网点开始营业后，往往已来不及购买，建议下次有意向购买的市民可在网上银行或手机银行中进行购买。

价升量缩受追捧

为何本次发行的电子式国债这么抢手？据了解，本次发行的两期国债均为固定利率、固定期限品种，最大发行总额400亿元。第一期期限3年，票面年利率4%，最大发行额200亿元；第二期期限5年，票面年利率4.27%，最大发行额200亿元。对比去年，今年两期国债最大发行总额从去年的460亿元缩减至400亿元。同时，此次发行的两期国债利率有所上调，去年同期发行的两期电子式国债年利率仅3.8%和4.17%，意味着市民同样以10万元本金分别买两期国债，累计收益比去年同期分别高出600元、500元。

此外，相比银行储蓄，电子式国债还有不少优势，目前3年期和5年期定存基准利率均为2.75%，部分股份制商业银行上浮至2.8%-3%，一些城商行上浮至3.575%。本次发行的3年期和5年期国债票面年利率均远高于同期储蓄利率。

从计息方式看，国债的计息方式更为人性化，提前支取会按持有时间分档付息。而多数定期存款提前支取会按活期利率计息，银行理财产品基本上不允许提前终止。

说到银行理财，在监管层严令银行禁止刚性兑付的背景下，银行理财产品的风险也越来越大。目前市场上在售的稳健收益型理财产品应该还算相对稳健，但伴随资管新规的逐步落地，类似目前这种预期收益率几乎等于实际收益率的理财产品将是凤毛麟角了。

记者昨日在部分银行网点了解到，市场上在售的期限超过3年的稳健收益型理财产品并不多见，上海农商银行的恒通A18720期保本型人民币理财产品，期限3年，预期年化收益率在4.35%。光大银行的阳光理财安存宝2018年4月第二期产品，理财期限也有3年，预期年化收益率为4.2%。