王小龙《凭什么》出版

晨报记者徐颖报道“旧梦再现，不一样的上海记忆。”日前文汇出版社推出上海作家王小龙新作《凭什么》，在书中，作者努力追寻过往，试图重现上世纪六十年代到八十年代的上海。

王小龙身兼多重身份，他是原SMG纪实频道、艺术人文频道首席导演，纪录片作品有《一个叫做家的地方》《莎士比亚长什么样》等；他还是颇具影响的诗人，著有诗集《每一首都是情歌》等。纪录片导演的身份，让王小龙的写作注重细节的准确生动，诗人的身份又让王小龙的写作染上一抹诗意的色彩，这两者近乎完美地结合在纪实性短篇集《凭什么》里。

《凭什么》的诸多篇章是关于年轻人“我”或“他”或“你”，他们的一个个故事串联起整本书。文字扎实明晰，细致鲜活，是对个人记忆和时代生活的生动描摹。作家金宇澄感叹：“我们毫无防备，常被王小龙这只突然伸来的大手，一把攥紧了心脏。”《凭什么》 视野开阔，是那个时代的珍贵留影，历经时间的洗涤，这些历史过往于当下仍然有意义，正如青年作家萧耳所说：“王小龙讲述的那些片断、记忆、故事，如今没有经历过那些个时代的下一代读之，或许会有某种魔幻现实主义的错觉，而像我，一勾连起某种记忆，依然有一种激动。”