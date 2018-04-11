晨报记者徐颖报道 百年土山湾、百年天主堂、百年天文台、百年藏书楼、百年名校、百年电影、百年音乐……在徐家汇仅2.4平方公里区域内，罕见地交融分布着这些珍贵的历史人文遗存，见证了中国“最早看西方”的文明进程。在每月最后一个周六，由徐家汇源景区推出的海派文化策源地深度探秘活动，吸引着越来越多渴望探寻上海历史的市民。日前，该活动带领读者走进了徐家汇气象博物馆，在百年观象台聆听“风雨”故事。

网上预约名额早被一抢而空。读者们幸运地进入到平时很少开放的百年观象台。该建筑于2005年被上海市人民政府列入市优秀历史建筑，其外观经修缮，如今已经还原至1930年代的风貌，这里陈列着各年代最时新的科学观测仪器，保存着历年气象观测的完整资料。气象专家李永平教授娓娓道来科学趣说和迎战风雨的故事，随后，读者们又在专家的带领下，深度参观体验气象博物馆，每一张老照片、老地图以及每一幅珍贵插画，都在诉说着历史故事。

退休教师林先生说，自己对上海文化历史特别有兴趣，听说有此类深度探访活动，非常想参加，他的执着也感动了主办方，特意增加了观众名额。林先生说，身临实地，才更深刻地感受到中西相融的海派文化魅力。