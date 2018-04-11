上音原创民族器乐剧将亮相“上海之春”-《笛韵天籁》再现8000年前的骨笛之音

记者 邱俪华

晨报讯 日前，由上海音乐学院打造的重大原创民族器乐剧——《笛韵天籁》即将完成制作，并将在“上海之春国际音乐节”期间上演。该剧为2017年国家艺术基金项目，多维度创新音乐形式，并与舞台表演形式及多媒体艺术深度融合，展现源远流长、博大精深的中华文化精髓。

该剧围绕竹笛这一民族器乐从骨笛到竹笛的历史演变过程，生动形象地记录了中华文明的发展历程，也反映了从人类早期先民为了生存向动物展开杀戮，到自觉弃骨笛、取竹笛，用竹之气节、竹之坚韧比拟人应具备的风骨与不屈的精神，具备高水准的音乐审美价值和文化价值。

值得关注的是，该剧根据我国已有考古发掘的相关研究成果，成功复制出古老的中国先民们制作的骨笛，演出现场将真实还原距今已有8000年历史的骨笛声音，让观众身临其境地感受来自遥远的中华古老文明的召唤。

该剧的音乐创作、音乐制作以及演出团队阵容豪华：由上海音乐学院教授、著名竹笛演奏家唐俊乔领衔主演；由上海音乐学院教授、作曲家许舒亚等多位作曲家联合进行音乐创作；上海音乐学院副教授、多媒体音乐制作人代晓蓉等进行多媒体舞台设计和音乐相关制作； 上海音乐学院竹笛乐团、上音民族音乐系师生、上音附中青少年交响乐团、上音数字媒体学院、上音音教系合唱团等组成联合演出团队进行演出。