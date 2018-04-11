国家广播电视总局整治低俗视频节目，视频平台加强自查-“内涵段子”永久关停 《奇葩大会2》下架

晨报记者 曾索狄

为维护网络视听节目传播秩序，清朗互联网空间环境，日前，有关部门陆续对低俗网络视听产品打出“组合拳”。昨天，国家广播电视总局发布信息，责令“今日头条”网站永久关停“内涵段子”客户端软件及公众号，并要求该公司举一反三，全面清理类似视听节目产品。同时，有网友发现，《奇葩大会》视频遭遇全面下架，无法播放。记者测试后发现，目前第一季《奇葩大会》仍能正常观看，第二季页面已经失效。对此，节目播出平台爱奇艺及制作方米未传媒方面皆未有回应，但据有关人士分析，第二季中存在部分争议较大的言论，或因此主动下架整改。

全面清查库存节目

针对恶搞、低俗的网络视听节目，国家广播电视总局近期陆续打出“组合拳”。昨天，总局再度对外表示，在督察“今日头条”网站整改工作中，发现该公司组织推送的“内涵段子”客户端软件和相关公众号存在导向不正、格调低俗等突出问题，引发网民强烈反感，责令“今日头条”永久关停“内涵段子”客户端软件及公众号，并要求该公司举一反三，全面清理类似视听节目产品。

而在本月4日，总局也曾发布通报，针对社会舆论强烈关注的“今日头条”“快手”两家网站播出有违社会道德节目等问题，责令两家网站立即整改，具体措施包括全面清查库存节目，网站上的低俗、暴力、血腥、色情、有害问题节目立即下线；停止新增视听节目上传账户，全面排查现有账户，对上传了违法违规有害节目的，要采取关停上传功能、永久封号等处理措施。

视频网站开展整改

不仅如此，近期视频网站也展开了自查和整改。有网友发现，频频引发讨论的《奇葩大会》昨天也被下架。记者在查证后发现，目前节目第一季仍能正常观看，第二季的播放页面已经显示“错误”。对此，爱奇艺和制作方米未方面都未有回应。

《奇葩大会》是《奇葩说》的衍生节目，第二季由马东、高晓松、蔡康永、赵又廷坐镇，邀请来自各行各业的青年分享自己的人生故事和观点，诸如前中国女排队长惠若琪、跳水运动员何冲等都曾登上节目；但近期，节目中部分嘉宾的言论在网络上引发了较大争议。有分析人士透露，目前，各大视频平台已经陆续开始针对视听节目自查自纠，确保内容符合正确的价值导向和公序良俗，结合此前《奇葩说》部分节目曾因言论出格而下架，此次《奇葩大会》第二季下架，或也是网站自查整改之举。