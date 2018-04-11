韩松落

演员，不只是文本的实现者，也是一个叙事文本，有自己的叙事方式、叙事风格和叙事贡献，对我们进行生命教育。

演员宋洋的文本里，最重要的一个关键词是“重塑”。凭借强有力的重塑，他改变了自己的故事轨道，变成了我们在《箭士柳白猿》《师父》和《暴裂无声》里看到的样子。

他是80后，生于福州，一开始，并没有很执着地追求表演。从小学习声乐和舞蹈，后来演了一系列的古偶、言情，从《少年杨家将》、李国立版《射雕英雄传》，到《仙剑奇侠传3》。

出演这类电视剧，有正面作用，也有负面后果。正面作用是，积累了演出经验，得到了注意，收获了金钱；负面作用是，消耗了新鲜度，消磨了自信心，磨灭了个人特质。他需要重塑——个人的生命故事，不能从头讲述，就要在中途进行调整。

幸好有徐浩峰。他们第一次见面，他是花美男的造型，留着刘海，穿着马甲，披着风衣。徐浩峰可能也有点手足无措，但他却越过这些装束，看到他身上的特质。纯真的刚劲，少年气的硬朗，少年走向成年时对成年的那种模仿。于是，他大刀阔斧地对他进行了重塑。

然后是三部徐式武侠片，《倭寇的踪迹》（2012）、《箭士柳白猿》（2014）和《师父》（2015）。尤其《师父》，是对宋洋演员生涯的全面提升，也是对他个人故事的彻底改写。所以宋洋后来这样说：“遇到徐导，是命运的安排，他为我指引并安排了一条从前我并未发现自己擅长并能走得很远的路。”

徐浩峰是个文本高手，但他更高级的能力，是面临一个生命文本的时候，也同样懂得怎样进行调整、重塑。他让宋洋练习内家拳，练咏春、八卦、形意，不只为了完成动作戏，更为了让心静下来，让气质沉淀下来。拍《箭士柳白猿》时，除了学拳，还要学射箭，从弓箭的制作方法到射箭的技法，以及和射箭有关的物理常识，都要学习，“力求正宗”。“射箭之先，需行端，志正，凝神，静气，心止如水”，追求“射不动心”。

这种影响，甚至会延伸到戏外，“每次跟徐导拍完一个电影之后，三到六个月我都非常的沉静”，宋洋这样说。

经过这样的重塑，《暴裂无声》中，张保民的形象，对宋洋来说，是挑战，但也不是令人意外的挑战。宋洋扮演的张保民，穿着垮垮的衣服，脸和头发都脏了，心事重重地活着。其中有一场戏，张保民找了一天的孩子，遇到很多狂暴的事，回到家里，终于睡下了，但眉头还是皱着的，那比挨打还揪心。

“忻钰坤导演就像一个魔术师在我身上变了一个魔术成功了”，宋洋这么说。他还说，属于他的指路明灯，从一盏变成了两盏。

人的生命文本是可以重塑的。这需要机遇，也需要当事人有识别机遇的耐心，缺一不可。为你重写故事的人，可能就是一个戴着眼镜的胖子，他在一个看似不重要的场合，递过来几页纸的梗概，写着一个新的故事。宋洋接过了这几页纸，他的故事，于是从一个庸常的花美男迷惘记，变成了纯真少年的重生漂流，这个故事更深，更有趣，也有更多可能。

生命真是充满奥秘。