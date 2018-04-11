第七次晋级世界杯-中国女足将更重视亚洲杯“大考”

新华社记者 岳东兴

在以明显优势取得两连胜后，中国女足成为除东道主之外第一支晋级2019年法国世界杯的球队，但欣喜只是暂时的，因为一周后在本次亚洲杯上的半决赛甚至是可能的决赛，其实才是这支磨合中的球队真正要面对的考验，也是“铿锵玫瑰”备战第七次世界杯之旅的宝贵实战机会。

分在两个小组中相对容易的A组，中国女足先后击败实力较弱的泰国、菲律宾，提前一轮晋级四强从而锁定世界杯资格，拿主教练西格·埃约尔松的话说，这只是“中国队本届赛事的第一个任务”。

这位冰岛籍少壮派教练已经有了居安思危的考虑，那就是接下来“要在亚洲杯上取得佳绩，走得更远”，这就向全队传递了明确的信号——不论在半决赛碰到澳、日、韩哪一支排名高于自己的球队，都要力争击败对手，从而为法国世界杯继续磨合阵容，并为竞争激烈程度高于亚洲杯的东京奥运会预选赛积累宝贵的经验。

通过两场比赛看，中国女足逐步走出了换帅的“阵痛期”，新主帅埃约尔松也通过大赛上的两连胜，为自己赢得了信任和时间，他的战术体系和阵容框架也更加清晰。

在前“国门”赵丽娜需要时间来适应重新归队的打法要求时，国青门将彭诗梦开始挑起大梁。吴海燕与李丹阳的中卫组合加深了默契，刘杉杉依旧是最稳定的两翼后卫，而薛娇的受伤是中国队的一大损失，客串边后卫的马君和韩鹏将会是补充。中场方面，任桂辛和张睿肩负起攻防组织重任，老将古雅沙的传中依然精准，而右前卫宋端在经过前任主帅布鲁诺的考察期后，终于踢出了在国家队最亮眼的表现，成为“新鲜血液”中最大的亮点。锋线上，风格硬朗的李影找回进球的感觉，处在她身后的影锋王霜依然犀利和活跃，考虑到替补席还有主力射手王珊珊，中国队的攻击组合将会有多种选择。

与布鲁诺相比，埃约尔松的战术风格更带有男足中的强硬，有北欧劲旅的特点，对高位逼抢和比赛的控制力，也有更高要求。通过两场比赛来看，除了延续脚下控球的特点外，中国女足集体前压的范围更靠前，丢球后依然要敢于前压封堵对手线路，强调“攻出去”的信号更为明显。接下来在与约旦的小组赛后，中国队在半决赛上遇到亚洲强队时，将会有怎样针对性的战术调整，将是一大看点。

在完成“第一个任务”后，中国女足无疑将会全力冲击本次亚洲杯的决赛席位乃至最后的冠军，这将是一年后第七次参加世界杯的“铿锵玫瑰”非常重要的大赛经验积累。

在前六次世界杯之旅中，中国女足全部打进了淘汰赛，其中最好的成绩是巅峰期的1999年的亚军，但近两届杯赛全部止步八强。不过，在U20女足国家队时隔4年成功打进今年8月同样在法国举办的U20世界杯后，这些国青小将们将先于国家队的前辈们提前感受世界杯的赛场，并有望补充到明年的国家队阵容中。因此，对未来已有规划的埃约尔松也在两连胜后充满信心地表示，“这个夏天对中国女足格外重要”，而未来“所有的一切都值得期待”。