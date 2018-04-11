CBA半决赛“最终回”今晚上演-首次抢七大战 浙鲁两强谁能突围

见习记者 吴文俊

2017-2018赛季CBA广厦对阵山东的半决赛将在今晚迎来第七场争夺，这也是CBA季后赛历史上首个“抢七大战”，此战的获胜者将与辽宁会师本赛季CBA总决赛。

浙江广厦

把握主场，机不可失

尽管以常规赛第一的排名杀入季后赛，但首轮与深圳打满五场，半决赛又与山东鏖战七场，单从成绩和比分来看，不少人或许会对浙江广厦常规赛冠军的含金量发出质疑，但对于这样一支年轻又充满潜力的球队，一定得留给他们犯错的空间。

除了林志杰和双外援外，所有的广厦球员清一色90后，其中本土得分核心胡金秋和赵岩昊更是1997年出生的篮坛新生代，这样的阵容配置和年龄构成让联赛其余队伍羡慕不已，但相对的，比赛经验方面和临场处理就略显青涩。

随着季后赛比赛历练的增多，目前浙江广厦的状态已经调整至最佳状态。在与山东的第六战中，常规赛外援MVP福特森送出14次助攻，极好地串联了球队进攻，更重要的是全场比赛，广厦把失误控制到了8次。第七战主场作战，热情的浙江球迷会成为球队最可靠的后盾，把握放在眼前的优势，浙江广厦或许能取得突破，队史首次闯入总决赛。

山东高速

受困伤病，期待奇兵

相较于略显轻松的广厦，山东男篮目前的近况更加严峻。整个半决赛系列赛中，山东男篮都饱受伤病困扰，尤其是本土核心丁彦雨航的伤势，更让球队抢七战蒙上一层阴影。

系列赛第六战，手握赛点的山东放手一搏，丁彦雨航带伤上场，最终因无法忍受疼痛，第三节开打不久后便再次提前伤退，赛后一瘸一拐地离开球场。全场仅打了23分钟的小丁，留下了13分的数据，更是有消息称，小丁是打了两针封闭后坚持比赛，不过山东男篮并未对此作出回应。

如果说广厦主打的是团队至上的篮球理念，那山东则是球星决定比赛的代表，其中“外援丁”的作用更是无人可以替代，但以丁彦雨航目前的状态，很难发挥出全部实力，这时候就需要有其他本土球员挺身而出。

四川男篮的多位冠军成员自转会加盟山东后，至今仍未成为球队的可靠攻防选择，反倒是老将张庆鹏在第六战中发挥亮眼。如若队内其他本土球员能在最后一战中，成为球队的突破手，那么胜利的天平未必会完全倾向浙江广厦。

辽宁坐山观虎斗

总决赛15日打响

在7日的半决赛客场对阵广东的比赛中胜出，辽宁队率先获得了本赛季总决赛的一张门票，由于本赛季CBA总决赛的首场较量定于4月15日打响，辽宁将获得将近一周的休整时间，而今晚方才决出的另一支总决赛队伍，仅能获得不到4天的休整，实在有些仓促。

更关键的是，在最后这关键的一战中广厦与山东必然都是毫无保留，而且也可以预计到双方将会拼得非常激烈，这样一来球员们的体能消耗也是格外大。因此在未来总决赛期间，或许也会让辽篮占据一定的体能优势。

本赛季CBA季后赛的激烈程度已经上升到了一个全新的高度，队伍间实力差距的缩小让比赛更具悬念，更是让球迷们大饱眼福。更值得一提的是，不论最终哪支球队与辽宁会师总决赛，CBA联赛都将迎来一个新的总冠军。