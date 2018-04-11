操盘工作室-点赞大A

风雨

正值中美贸易摩擦期间，市场上对最终的结果有各种预测。有乐观的，也有悲观的，我们不妨听听美国前财政部长萨默斯是怎么说的，周一，他表示，美国总统特朗普的关税威胁似乎对美国的危害大于好处，特朗普的政策是“搬起石头砸自己的脚”，最终损害美国经济。

萨默斯表示：“这是美国发出的威胁第一次反过来损害我们自己的经济。股市的剧烈震荡暗示，这反过来损害我们的经济，美国主要制造企业的CEO们也表达了同样的观点。”他称：股市的剧烈震荡对美国没什么好处。“每次我们做出威胁，我们自己的股市都会大跌，这似乎并没有对中国产生多少影响。”

确实，上周四(4月5日)，特朗普威胁对中国产品加征1000亿美元的额外关税。我国立即给予果断回击。而这引发了市场担忧，人们担心中美之间的贸易冲突加剧，于是上周五(4月6日)，美国股市再次暴跌，道指一度大跌750点，最终收盘下跌逾550点。

“这真是让我们中国投资者感到欣慰，因为我大A股过去很多年以来一直有跟跌不跟涨的‘传统’，别人涨，我们不涨；别人跌，我们跌得比别人厉害。有一句笑话说不管子弹从哪个方向射来，率先倒下的一定是A股，然而，这次中美贸易摩擦声起后，倒下的却是美国股市，我们不得不为我大A股点一次赞。周二沪深两市大幅拉升。”高智说。这说明，对这次中美贸易摩擦，中国做了充分的沙盘推演，在各个环节都做好了应对之策。

“通过这次贸易争端，我们可以确定的是，我们更加认识到发展新兴产业、增加科技的核心竞争力、加快经济动能转换的重要性与迫切性，政策大幅扶持新兴产业将是大势所趋，A股在这方面的机会将层出不穷。”郁教授道。新华社刊文称：当前形势下，中国人民的智慧和干劲被进一步激发。而反观特朗普政府，却在让美国股市一泻千里。就凭这一点，我大A也不能跌到美股前面。

今日行情预测：收阳

仓位：70%

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