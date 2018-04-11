晨报记者 韩益忠

昨日，沪深两市震荡上行，白马股蓝筹股表现较为强势，家电银行表现较为突出，创业板震荡走低，盘中一度跌幅达1.5%，盘中钢铁、水泥等周期股资源股领涨，海南板块大幅回调，科技股表现也不佳。午后股指节节攀升，大部分股票都呈现探低回升状。截至收盘，上证综指报3190.32点，涨1.66%；创业板指则小跌。

降低电网环节收费

今年政府工作报告提出，降低电网环节收费和输配电价格，一般工商业电价平均降低10。

作为涉及工商业用户的一项重要生产要素价格，近年来政府工作报告屡次提及电价，2016年提出“降低企业交易、物流、财务、用能等成本”，2017年明确“下调用电价格”。3月中旬，国家发改委组织召开部分省市电价工作座谈会，部署2018年降电价工作，明确降价水平、降价范围和工商同价等调价原则，要求各省于3月底前，将第一轮调价方案上报国家发改委备案。据了解，降价措施之一就是提高两部制电价灵活性，推进区域电网和跨省区输配电价改革，扩大跨省区电力市场交易，结合深化增值税改革降低电网企业税负，降低国家重大水利基金征收标准等。

煤炭股有超跌行情

今年煤炭产能释放少、社会库存低、去产能力度不减，整体供给面较好，煤价全年仍在高位。机构认为：焦煤价格全年前高后低，但仍在高位运行； 动力煤目前处于淡季继续看跌，5月底见底下半年开展季节性反弹，但在无天气扰动前提下，上涨预计弱于去年同期。宏观需求趋势向下但不会失控，仍具备韧性，去杠杆使得基建投资需求面临回落，工业企业也处于去库存周期。由于煤价仍在高位，且有长协合同煤保障，为今年的业绩提供了保障，后市有波段性机会。

创业板有资金流入

周一笔者提醒要注意白马蓝筹股的表现，昨日果然这一板块高举高打。我上周也说过“在监管加强的今天，投资者不要期望一夜暴富的走势，更应该关注估值与业绩的匹配，唯有此，才能立于不败之地。所以我们操作不应该纠结于是大盘股还是小盘股，而应该围绕业绩做文章。没有业绩支撑，再小的盘子也不能碰。若以业绩为准绳，那白马蓝筹一定也会有机会。结构性行情的特点常常是以波段形式出现的，各位两头兼顾，赢面更大”。现在回头看，及时切换一下筹码，盈利更有保障。

技术上，短期大盘将维持区间震荡格局，结构性机会仍然存在。从昨日盘口看，上证50与创业板依然存在跷跷板效应，说明当下仍是存量博弈。创业板近期有不少资金流入，回调仍是低吸良机。建议投资者轻指数、重个股，回归业绩与估值的匹配，不管蓝筹还是中小创，有业绩才是王道。逢低可继续关注人工智能、半导体芯片、高端制造等个股。