中国医药市场全球第二，创新药仅占全球6%

晨报记者 曹西京

港交所和A股市场、美股相继放宽生物医疗上市门槛，国家政策和资本支持不断，尽管国内创新药仍是少数，但随着创新药审批加速和国家医保局的成立，我国创新药品将迎来大发展。“去年7月才上市的华大基因目前股价高达166元，市值665亿元。这就是资本的力量。”业内人士称。

做原创药挑战非常大

生物医药领域被看好为最可能诞生下一个BAT的行业。近三十年来，全球生物药品销售额以年均30%以上的速度增长，被看作21世纪优先发展的战略性产业。美国将生物医药产业作为新的经济增长点，实施“生物技术产业激励政策”。

中国生物制造技术及产业与发达国家还有较大差距。中国近五年来科技成果转化率只有10%，生物医药更是停留在5%左右，转化率明显不足。此外，国内资本市场融资多局限在产品开发成熟、有一定盈利的企业，因而大批企业选择海外上市。武汉大学医学研究院客座教授、美国CST亚太总经理董增军用“剃头挑子一头热”来形容生物医药创新转化的问题：“忽视市场实际和创新原则，跟随性研究比重大；广泛合作、院企合作不足，未形成资源共享、集约化规模；原创研究型企业质、量相对薄弱等。”

中国原创新药的拓荒人, 科技部“863”专家鲁先平指出：“中国有着7000多家的制药企业，数量全球第一，制剂生产能力全球第一，原料药生产能力全球第二，原创药研发生产上远逊于他国。”他说，“我们的想法很简单——改变中国原创新药产业的现状，做老百姓吃的起的中国原创药。”早在2015年，他创办的微芯生物宣布：中国自主知识产权的原创抗癌新药西达本胺获准全球上市，标志着我国从此有了自主研发的原创新药，实现了中国制药从“仿制”到“创造”的零突破。据悉，该公司的创新药西达本胺用于淋巴癌，去年纳入医保，计划明年到日本销售。

作为微芯生物首席科学官、总裁鲁先平表示，做原创药挑战非常大，尤其是小分子领域，真正能成功上市的药品只有1%。

中国生物医药科研在崛起

不过，近年来中国生物医药科研领域正迅速崛起，尤其在免疫学、神经生物学、干细胞等领域，科研水平领跑全球。华人科学家也在全球兴起，《CELL》杂志一期出现5篇论文来自华人科学家课题组的现象。其中，华人科学家陈列平因在肿瘤免疫治疗领域的革命性成就获得2018拉 斯 克 大 奖（Albert Lasker）提名，并被瑞典著名医学院——卡罗林斯卡医学院邀请，将于2018年6月在诺贝尔研讨会上做重要学术报告。

耶鲁大学癌症中心免疫学、肿瘤学和皮肤病学教授陈列平，早在上世纪90年代初就提出“免疫逃逸关键分子”，后来发现了PD-L1。他在癌症治疗中发现PD-1/PD-L1信号通路，2013年被Science杂志评为当年最为重要的科学突破。直到2014年，FDA 才批准PD1/PD-L1免疫治疗实体瘤，近25年才真正成就成果转化。在创新转化30人论坛上，陈列平教授获得2018年“全球华人科学家·CST卓越创新转化奖”，该奖项由CST联合中国细胞生物学学会成立，用以奖励在研究人类生命进程各重大疾病的基础机制中有突破发现并积极推动向临床应用转化的华人科学家。

据悉，中国医药市场全世界第二位，但是创新药的数目只有全球6%。全球生物技术公司总数已达4362家，其中76%集中在欧美，欧美公司的销售额占全球生物技术公司销售额的93%，而亚太地区的销售额仅占全球3%左右。美国是生物技术产业的龙头，其开发的产品和市场销售额均占全球70%以上。

自主创新为制药发展关键

生物医药牵涉到的不仅仅是产业经济问题，甚至事关国家利益。20世纪90年代以来，全球生物药品销售额以年均30%以上的速度增长，大大高于全球医药行业年均不到10%的增长速度。目前正处于生物医药技术大规模产业化的开始阶段，预计2020年将进入快速发展期，并逐步成为世界经济的主导产业。

在资本市场，1995年至2017年，NBI（纳斯达克生物技术指数）的涨幅为1875.8%，远超过同期标准 普 尔500指 数 的 涨 幅（426.2%）。近十年，生物技术股表现明显超出标准普尔500，主要原因在于人类基因组计划（HGP）开启了资本市场对生物技术股的第二次热情追捧。

数据显示，目前全球研制中的生物技术药物超过2200种，其中1700余种进入临床试验。生物技术药品数量的迅速增加表明，21世纪世界医药的产业化正逐步进入投资收获期。目前，我国生物医药产业在布局上以产业关联为基础形成了环渤海、长三角、珠三角三大重点发展区域。上海聚集了世界前十强药企，研发密集、融资条件较好，是我国研发和成果转化中心。江苏是生物医药产业成长性最好最活跃的地区，生物医药产值位居全国之首。珠三角以广州和深圳为龙头，深圳自主创新能力强，国际化环境好，跨国企业投资力度大，生物医疗产业设备优势突出。