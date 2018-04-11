汽车关税将下调 进口车要便宜了-我国汽车产业将进一步开放，A股汽车板块却震荡

晨报记者 林劲榆

汽车关税今年将下调，合资股比有望放开，在计划之中的两条重磅消息落地，汽车板块剧烈震荡。

昨天，在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上传出消息，我国下一步要尽快放宽外资股比限制特别是汽车行业外资限制，今年，我国还将相当幅度降低汽车进口关税。

开放汽车市场时间表逐步明确

今年全国“两会”上，政府工作报告就已经提出，要下调汽车、部分日用消费品等进口关税。从博鳌论坛的消息来看，我国正在有条不紊地开放汽车市场，时间表也已逐步明确。

我国汽车进口关税曾多次下调，自从1986年起，我国的进口车关税从原来的220%已经有过9次调整，2006年我国汽车进口关税下调至25%。随着中国汽车进口关税的持续下调，我国进口汽车数量不断增长。数据显示，2001年我国汽车进口数量仅7万多辆，2017年，我国汽车进口量达到121.6万辆。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，未来的汽车进口关税下调主要受益的是进口高端豪华车型，对中低端车型影响不大。

据悉，目前中国进口汽车关税为25%，如果降至5%的话，那么将对整体汽车车价、以及产业产生轻微的结构影响。东北证券在一份报告中指出，进口车关税下降对于C 级车的直接影响较大，对于B级和A级车影响较小，但C级进口车价格的变化将会影响整体汽车价格。C级车的整体价格下降13%，将带动B级车降价2.4%，而B级车降价将带动A级车降价0.9%，因此关税下降必然影响国内车市，但影响整体有限。

行业喜忧参半，汽车板块震荡

在利好利空消息交织中，纠结的汽车股经历了震荡的一天。

昨天上午10点刚过，汽车板块集体翻红，多家个股甚至直线涨停，其中包括旭升股份、亚星客车等，午盘后汽车股有所回落，尾盘再次拉升，全天来看，汽车板块出现了明显的分化。在汽车股涨幅榜上，新能源概念股、特斯拉概念股排名靠前，东安动力、迪生力等涨停，广汇汽车上涨超过8.38%，旭升股份上涨6.47%。与此同时，一些整车上市公司股价出现了下跌、比如在港股市场上，北京汽车昨天大跌7.13%，广汽集团下跌3.32%。

业内分析人士指出，从我国汽车产业政策的发展来看，降低进口汽车关税，并放开合资股比，也就意味着，外资汽车价格将下降，国内汽车竞争力将面对更大挑战，短期不利于国内整车，对整车是利空；而对于出口占比高的汽车零部件公司，则是利好。在放宽外资股比限制特别是汽车行业外资限制方面，对于合资汽车企业将。利好特斯拉概念，对国内车企或有一定冲击。

此前，我国对外资车企持股设置了50%的上限，中外合资车企基本是按50：50的持股比例。

“降低关税吸引车企通过出口中国的方式销售，但放开股比又会吸引车企来到中国本地生产，所以汽车产业新政产生的影响还要看市场。”业内分析人士表示，总体来看，喜忧参半。