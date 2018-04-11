墨西哥总统下令评估美墨关系现状-美墨关系有点悬

晨报记者 徐惠芬 综合报道

美国和邻国墨西哥最近关系有点紧张。据俄罗斯卫星通讯社10日报道，墨西哥总统培尼亚9日下令评估美墨关系现状。

此前，因为通电话时“谈崩了”，墨西哥总统培尼亚取消了访美行程，而在即将于13日及14召开的美洲峰会上，美国和墨西哥总统也没有会谈计划。

要“冷却”与美国关系？

俄罗斯卫星通讯社10日援引墨西哥总统办公厅的消息报道称，墨西哥总统培尼亚已委托联邦体系各部门与外交部，共同评估各自与美国联邦政府的合作机制。

据报道，为交待这项任务，培尼亚专门就此召集内阁成员开会。

对于这一评估决定，不少分析指出，墨西哥看来要“冷却”与美国的关系了。

就在评估举措宣布前，美国总统特朗普连续多天就非法移民问题“喊话”墨西哥，并派出国民警卫队赴美墨边境，协助打击非法移民活动。

根据特朗普和得州州长阿伯特的命令，至少有250名国民警卫队队员被部署到美墨边境。

特朗普还威胁称，如果墨西哥不采取有效措施打击非法移民，将要求其退出北美自由贸易区。

此番言论在墨西哥国内引起强烈不满。墨西哥总统培尼亚“回话”称，特朗普不应把“美国国内政治失败”归咎于墨西哥；墨西哥外交部长路易斯·比德加赖也谴责美国此举严重损害两国双边关系，“边界不应军事化”。

根据美国海关和边境保护局发布的数据，美方3月在西南边界逮捕5万余名偷渡者，创4年来同期新高。

美墨总统没会晤计划

当地时间9日，墨西哥外长路易斯·比德加赖还表示，在即将于本月13日及14召开的美洲峰会上，培尼亚总统没有与美国总统会晤的计划。

此前，因为通电话时意见不合，墨西哥总统培尼亚取消了访美行程。但当时有报道称，美墨两国领导人将在美洲峰会期间会晤。

2月中，墨西哥总统培尼亚与特朗普通话，结果“谈崩了”。在50分钟的通话中，两人把大部分时间都用在了讨论边境墙问题上，结果越谈越不快，由于特朗普不同意公开确认墨西哥“不用为边境墙付钱”，两国最后决定取消培尼亚的访美计划。

为总统选举“拉票”

对于墨西哥总统不与特朗普在美洲峰会会晤的计划，以及下令评估美墨关系的举动，有分析认为，此举明显是在为总统选举“拉票”。

今年7月，墨西哥将举行总统选举，由于特朗普从竞选开始对墨西哥一直“出言不逊”，墨西哥国内反特朗普情绪高涨。在此背景下，培尼亚对特朗普的任何“示好”之举，都有可能破坏他所在的革命制度党胜选的前景。

在竞选活动中，其他墨西哥总统候选人也纷纷站在反特朗普的一边，向特朗普“开炮”。

墨西哥国家复兴运动党总统候选人奥夫拉多尔称，墨西哥不再是任特朗普政府敲打的玩偶，墨西哥人尊重美国政府，也希望美国尊重墨西哥人。

竞选联盟“所有人为了墨西哥”候选人何塞·安东尼奥·梅亚德则号召墨西哥民众“团结起来，维护领土主权和国家尊严”。