金正恩：北南首脑会本月27日举行-特朗普同一天说，他与金正恩将在“5月某个时候或6月初”会面

惠晓霜（新华社专特稿）

朝鲜最高领导人金正恩9日谈及朝韩首脑会晤时间，同时提到“朝美对话”。美国总统唐纳德·特朗普同一天说，他与金正恩将在“5月某个时候或6月初”会面。

一名朝鲜外交官告诉韩国媒体，需要为实现朝鲜半岛无核化采取“阶段性、同步”措施。

首次公开提及朝美对话

朝鲜中央通讯社10日报道，金正恩9日主持朝鲜劳动党中央政治局会议，就近期朝鲜半岛形势作报告。

报道说：“金正恩在报告中提到本月27日将在板门店南方地区‘和平之家’举行北南首脑会晤和会谈，深入地分析和评价当前北南关系发展方向和朝美对话前景并提出今后国际关系方针和应对方向等我们党要坚持的一些战略战术问题。”报道说，金正恩要求各部门和单位坚持自力更生，全力发挥自身技术力量和经济潜力，完成今年各项任务，从而打开盘活经济的突破口。

这是朝鲜官方媒体首次报道朝韩首脑会晤以及时间、地点等具体事宜，金正恩在国内首次公开提及朝美对话，而且是在劳动党中央政治局会议场合。

按照韩国统一部一名官员接受韩联社采访时的说法，这“不寻常”。

朝中社上月20日发表评论，间接提及朝韩和朝美首脑会，说北南之间出现“和解气氛”，朝美关系同样显现“变化迹象”。

韩国青瓦台国家安保室室长郑义溶3月初率总统特使团访问朝鲜，与金正恩会晤，商定4月底在板门店韩方一侧“和平之家”举行南北首脑会。同月底，双方商定会晤日期为4月27日。2000年和2007年，韩国时任总统金大中和卢武铉分别前往平壤，与时任朝鲜最高领导人金正日举行会晤。

访朝后，郑义溶赴美，转达金正恩希望尽快与特朗普见面的意愿。特朗普当时同意5月底前与金正恩会面。

“金特会”或6月初举行

美国东部时间9日，特朗普在内阁会议开始时告诉在场媒体记者，他与金正恩将在5月或6月会面。

“我们将在5月某个时候或6月初与他们会面……希望我们将能够就朝鲜弃核达成协议。”他说，希望美朝关系“将与多年来有很大不同”。

韩国媒体先前报道，特朗普3月中旬调整外交团队，提名中央情报局局长迈克·蓬佩奥为新一任国务卿，由后者接手筹备美朝首脑会。由于这一提名需要国会参议院批准，朝美首脑会可能推迟到5月底以后。

多家国际媒体8日以美方官员为消息源报道，朝美官员已经直接接触；朝方告知美方，金正恩愿意与特朗普面谈，讨论朝鲜半岛无核化。美联社以一名不愿公开姓名的白宫官员为消息源报道，美方已“确认金正恩愿意讨论朝鲜半岛无核化”； 另一名美方官员说，这一确认源自美国和朝鲜官员直接接触。

按照美国有线电视新闻网的说法，朝美经由两国情报机构秘密接触。不过，韩国《中央日报》10日援引美国消息人士的话报道，朝美直接接触仍然经由“纽约渠道”、即两国常驻联合国代表团成员实现。

上月遭解职的国务卿雷克斯·蒂勒森在任时曾说，美朝之间有两到三个接触渠道。

无核化分阶段且“同步”

韩联社10日报道，一名朝鲜外交官接受这家韩国媒体采访时说：“就朝鲜半岛无核化谈判，能够以采取阶段性、同步措施的方式解决。”

这名不愿公开姓名的外交官本月5日至6日陪同朝鲜外务相李勇浩在阿塞拜疆首都巴库参加不结盟运动部长级会议，其间就朝方关于半岛无核化的立场作答。

金正恩3月下旬访问中国时表示，朝方致力于实现半岛无核化，决心将北南关系转变为和解合作的关系，举行北南首脑会晤，愿意与美方对话，举行朝美首脑会晤。如果朝鲜半岛南方和美国以善意回应朝方的努力，营造和平稳定的氛围，为实现和平采取阶段性、同步的措施，半岛无核化问题能够得到解决。

按照韩联社的说法，那名朝鲜外交官重申了金正恩的这番表态。

朝鲜外相李勇浩9日抵达俄罗斯首都莫斯科，开始访问，为期三天，定于10日会晤俄外交部长谢尔盖·拉夫罗夫。