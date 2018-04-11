歹徒撕咬、拖行并持钢管袭击执法民警-警民合力制服涉案70余起的嫌疑人

晨报记者 吴艺璇

涉案70余起的偷盗“三车”歹徒刘某，在青浦公安分局民警盛自强、徐斐追捕半年之久后，终落网。抓捕过程中，刘某撕咬、拖行并用钢管击打民警，暴力抗法。最终，在增援力量和热心市民共同协助下，民警成功抓获刘某及其同伙邓某两名犯罪嫌疑人。

抓捕，民警双手被咬伤

4月3日，青浦公安分局刑侦支队和华新派出所民警追逃近半年之久的嫌疑人又有了线索。——涉嫌系列盗窃“三车”案的犯罪嫌疑人刘某，近日在闵行区博恒路289弄爱博七村出没。

据警方介绍，从2017年3月至今，刘某已累计犯下70余起盗窃案件，被青浦、闵行两区警方追逃。青浦民警盛自强、徐斐一直在追踪刘某的下落，但刘某较强的反侦查意识使抓捕工作多次扑空。

4月3日13时，民警盛自强、徐斐带领多名社保队员至爱博七村抓捕嫌疑人刘某等人。他们在小区内布控围捕，一直守候伏击到次日凌晨，但由于在抓捕过程中房东不慎走漏了消息，刘某得以跳窗逃脱。

“我们以为这次的抓捕天衣无缝，肯定能成了。”盛自强与徐斐两人回到华新派出所后，继续分析案情，并总结前日抓捕行动的经验与过失。

4月4日上午8时，警方再次接到线报，嫌疑人刘某的同案犯邓某也出现在了爱博七村。盛自强和徐斐再度出发，到爱博七村小区布控，以期将抓捕邓某作为抓捕刘某的突破口。

当日13时许，邓某驾驶的银色小轿车出现在小区门口，徐斐紧跟其后。意料之外的是，前日跟丢的嫌疑人刘某正坐在副驾驶座上。徐斐立刻上前将副驾驶的车门打开，刘某发现后伸手要关车门，徐斐瞬间一跃进入车内，将刘某控制在座位上，并转过身去控制坐在驾驶座上的邓某。“我伸手去拉手刹，但车子还在动，我就去拔钥匙，没想到那是个没有把柄的钥匙拔不下来。”当徐斐侧身拔车钥匙时，刘某却挣脱跑下了车。“追！”在徐斐的提醒下，盛自强几大步追上刘某。

“我双手从背后扼住了他的脖子，他先咬了我右手一口，右手松了之后，他又掰开我左手手指，一口咬了上去。”在制服刘某的过程中，盛自强遭遇了对方激烈的反抗，挣扎中他的手指被刘某咬下一大块皮。

“后来我被绊倒了，我就抱住他的腿，被他拖了大概三四米。”缠斗了近五分钟后，前一晚加班只睡了2个小时的盛自强逐渐体力不支，膝盖也被磕出一条几厘米的口子，血流不止。但他抱着刘某大腿的手却始终没有松。被刘某再一次挣脱后，盛自强起身再度追赶，终因体力不支倒在了地上。

“感谢那名热心小伙”

这一幕都被徐斐看在了眼里，但因为需要控制邓某无法抽身，“我拼命腾出另外一只手，拿出手机请求支援。”在社保队员到达后，他立刻往刘某逃离的方向追去。

“他往哪跑了？”瘫坐在地上的盛自强用手指了指右侧，认出刘某背影的徐斐朝着其逃跑的方向追去。

追逐几个路口后，刘某在某小区外一辆三轮车旁停了下来，徐斐见他抽出一根一米长的钢管，立刻从身后抱住刘某阻止其转身，两手紧紧抓住钢管，刘某拼命挣扎，混乱中用钢管打到徐斐的肩部和后脑勺。徐斐忍着剧痛没有松手，附近有不少围观的群众，他必须牢牢控制住手持钢管的刘某。

“来帮忙！我是警察。”僵持中，熬夜办案的徐斐体力明显下降，他开始向周围的人求助。

“别信他，假警察。”刘某在一旁反驳他。为了证明自己的身份，在搏斗中，徐斐抽出一只手从上衣口袋中摸出警官证，将它丢在地上。

“我看到了，他是警察。”说罢，一名戴眼镜的小伙上前将刘某的一只手抓住，在两人的合力下，刘某最终被制服。

“那名热心小伙的出现很关键，真的很感谢他。”回想起搏斗过程，徐斐事后有些后怕，“还好那根是铁棍，要是他拿的是刀，估计也就刺过来了。“

经查，嫌疑人刘某以“T字形”工具撬电门的方式进行偷盗，在全市范围内共涉案70余起，其同案犯邓某则负责为其望风。