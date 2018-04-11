15楼窗台被子突燃坠落烧毁楼下两车-被子为何起火？火源来自哪里？业主和物业推测，高层住户随意乱扔烟头引发火灾

晨报记者 张硕

4月9日下午2点左右，普陀区光新路428弄万千公寓2号楼，15层住户在窗台晾晒的被子突然烧了起来，随后坠落到楼下2辆私家车上。熊熊火团迅速将车辆吞噬，消防人员赶到后才将大火扑灭。

15楼的高空，被子是如何烧起来的？肇事火源来自哪里？业主和物业推测，高层住户随意乱扔烟蒂引发了火灾。

普陀警方称，肇事者还没有锁定，具体原因在进一步调查中。

一辆车烧得只剩铁架

10日，记者来到光新路万千公寓的事发现场。两辆被烧毁的小车被条纹塑料布盖住，仍停在原处，周边拉起警戒线。光新路居委，万志物业贴了“保护火灾现场”的告示。一楼外挂空调外壳被烧焦，二楼阳台也被熏黑。

物业人员和小区业主告诉记者，9日下午1点多火灾发生，消防人员灭火后，一辆小车损毁严重，只剩下铁框架。另一辆车前侧被烧焦。

7楼住户王阿姨说，当时她在家中休息，邻居敲门来问“是不是做饭烧焦了”？她们循着烟味查看，发现楼下2辆车在呼呼燃烧，车上还盖着烧焦的被子。

肇事者尚未找出

普陀警方介绍，9日下午2时17分许，警方接110报警，万千公寓小区一轿车着火引起两车受损，区分局消防、中山北路派出所到场处置。大火随后被扑灭，未造成人员伤亡。15楼住户称，当时被子在窗台晾晒，突然发现起火冒黑烟，然后坠落到楼下。

警方称，肇事者目前没有锁定，具体原因还在调查中。中山北路派出所张贴了告示，要求火灾受损的住户及时到派出所报案。

■律师说法

受害者损失

或可告全楼人索赔

上海市中联鼎峰律师事务所律师余同昊说，如果能够认定火灾是由楼上业主抛烟头引起的，又没有业主出来承认自己肇事，如果受害者要追究责任，进行索赔，可以把整栋楼的业主作为被告。

在余同昊看来，通常情况下，高空抛烟头也属于高空抛物，适用《侵权责任法》第八十七条规定：“从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。”

“当然，那些有充分证据证明自己与事件无关的业主，待法官甄别后，可以不承担侵权责任。”余同昊说，“法律不会冤枉好人。如果这两户业主起诉整栋楼的业主，那么这栋楼的业主，除非能拿出足够的证据，证明自己不是侵权人，否则都要为这两户人家的损失担责。”

余同昊说，这在上海是有判例可查的。2015年，因为一只花盆砸了车子，闵行区法院曾判整栋楼26户业主共同赔偿。余同昊补充说，由于烟头是特殊的“物”，能够引起火灾，可能会对整幢楼居民的人身、财产安全造成不可估量的严重后果，抛烟蒂的当事人还可能涉嫌“以危险方法危害公共安全罪”，进而受到更加严厉的刑法处罚。