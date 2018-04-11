18万“青春损失费”没到账“丈人”烧足浴店泄愤

记者 黄慧青

晨报讯 当消防车赶到现场时，足浴城每层楼的窗户都有火苗在往外钻。报警人汪某怅然若失地站在街角，等待民警的到来。这个看起来老实巴交的中年男子也是这起放火案的犯罪嫌疑人，他主动坐上警车，交代了犯案的动机和经过。

该起放火案的根源来自于一场家庭矛盾，主角是汪某的女儿小雯和足浴城老板袁某。两人相识于2017年年末，闪电般确立男女朋友关系后，很快就有了自己的爱情结晶。

在见过双方家长后，袁、汪二人暂定过完2018年春节结婚。但在春节前夕，情况就急转直下。随着时间的推移，袁、汪的激情迅速退去，他们在相处过程中摩擦不断、争吵不休。其间，小雯又意外流产，维系两人的最后一根纽带也断裂了。眼看婚期将至，袁、汪二人决定先不结婚，双方都冷静一下再做长远打算。

随后两人来到女方家中，告诉汪某老两口孩子已经流掉，他们不打算结婚了。因为此事，两家人的矛盾几乎到了不可调和的地步，袁某为平息汪某的怒火，妥协之下许诺春节后赔偿小雯18万元“青春损失费”。

然而春节都过了小半个月，女儿情伤难愈，18万元又迟迟没有到账，汪某越想越气，便起了放火的歹意。他带上电钻和塑料桶出门，看到街边停着一辆货车，就用电钻在车油箱上钻了一个洞，用塑料桶接了1桶柴油。随后他将塑料桶装进行李袋中，打车来到袁某经营的足浴店。此时已是凌晨，足浴店已经打烊，正门紧闭，但汪某对该店情况十分了解，绕到后门进入店内。汪某进店后，径直走入底楼的一间包厢，将汽油泼洒到房间沙发上，并用打火机点燃。很快，烟雾就触发了火警警报铃，此时大厅已经浓烟滚滚，工作人员惊慌失措，汪某趁乱又冲上足浴城的两楼和三楼，接连点燃了6个房间。

经审查，犯罪嫌疑人汪某为泄私愤，在明知足浴城还有其他人员的情况下，先将柴油泼洒至沙发等物品，后使用打火机点燃，致使足浴城多个房间烧毁烧损，其行为足以危害公共安全，涉嫌放火罪。日前，上海市松江区人民检察院依法对其批准逮捕。