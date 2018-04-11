网约车专项整治行动持续进行中，外牌车、“马甲车”少了-有司机怕被查不接“两场三站”订单

晨报记者 张立

各大网约车平台的竞争乱象已严重扰乱出租汽车市场营运秩序，一场持续至少半个月的网约车专项整治行动启动。

昨天，记者在虹桥火车站发现，交通执法人员对于出现在火车站附近的送客车辆进行一一检查，在半个小时的时间内，就已查处到几辆涉嫌非法营运的车辆。但值得注意的是，由于近期执法部门加大了对“两场三站”（即虹桥机场、浦东机场、上海火车站、上海虹桥火车站、上海南站）的执法力量投入，此前备受关注的“马甲车”、外牌车等情况有了一定的改善。

另外，记者调查发现，面对全市范围内对网约车的严查，对于一些前往“两场三站”的订单，网约车司机会选择将乘客送至停车库的方式以避免检查。

[现场直击]

外牌车数量下降不少

昨天上午，记者跟随执法人员来到虹桥火车站，对各送客车辆进行一一检查，在半小时的时间内，就已经查处到几辆无营运资质的网约车。

在虹桥火车站出发层外，一辆车牌号为沪LZ××××的车辆在执法人员的多次拦阻下终于停下前进的步伐，当执法人员询问驾驶员是否是在网上接单时，这名驾驶员支支吾吾，同执法人员顾左右而言他，在执法人员的反复询问下，这名司机才承认自己通过滴滴平台接单并且企图获得执法人员的谅解，“我下次不做这个了，今天就算了吧！”记者注意到，在半小时的时间内，就有三四辆非法营运的网约车被查处，各家主流的网约车平台都有涉及。

记者了解到，在一个小时的查处时间内，有一辆外牌车出现在虹桥站附近。而在昨天上午的检查过程中，“马甲车”的情况并没有出现。可见，上海加大非法网约车整治力度后，备受关注的外牌车、“马甲车”的情况已有了一定的改善。

上海此次对网约车的专项整治行动为期至少半个月左右。市交通委执法总队同时表示，对于闯关逃避执法检查的行为，严重危害了乘客和执法人员的人身安全，一经发现，将会同公安部门严查到底。

此外，4月5日，上海市交通执法部门对美团打车开出了首张“责令改正通知书”，并要求美团打车在收到通知书后7天内完成3项整改措施，禁止平台企业纵容非法客运行为。记者从市交通执法总队处获悉，7日整改将在本月15日正式结束。

冒险接单的多送到停车库

面对全市范围内对网约车的严查，不少网约车司机在接单过程中也显得诚惶诚恐。记者昨日尝试打车前往上海虹桥站，接单后的司机在确认目的地后询问记者可否让车子停在停车库再下车，“我帮你开到停车库，你可以直接坐电梯上去，也很方便的。”面对记者的不解，该司机表示，“两场三站”已经成为执法人员重点巡查的区域，“我们现在都不敢接火车站、机场附近的订单。”据这名司机透露，为了避免车辆被查，现在不少网约车司机都已经不再接“两场三站”的订单，“现在滴滴、美团这些平台都出了一个功能，会自动设置不让司机接这些区域附近的订单。”

之后，滴滴平台的一名司机表示，面对执法人员的查处，还是会有部分网约车司机选择冒险接单，“有些胆子大的，会想着提前跟乘客套好话，不要说网约车，就说是自己的朋友。”但是这样的方式在这位司机看来似乎并不能成为他冒险接单的原因，“到时候司机和乘客两个人分开询问，一个人一怕，就什么都说了，没用的”。

记者调查发现，部分胆子大的网约车司机在接下“两场三站”周围的订单后，为了避免被检查，都会选择将乘客送至火车站、飞机场的停车库内，而在开往“两场三站”的过程中，司机还会依靠远程协助对现场情况进行一次排摸。

记者在打车前往虹桥站的过程中，这位美团司机就在行驶过程中用暗语询问其他司机火车站附近的情况，这位司机告诉记者，每个平台注册的司机都会有一个群，“哪里查得严，哪里不能去，这段时间我们都会在群里互相通气”。

[相关政策]

乘坐非法网约车 发生事故难索赔

非法营运的网约车司机一旦被查，执法部门将会对其处以罚款10000元，暂扣驾驶证3个月的行政处罚，如果第二次被查处的，将会对其罚款30000元，暂扣驾驶证6个月。此外，市交通执法部门还表示，会定期将查处的网约车非法客运违法当事人信息录入本市“公共信用信息服务平台”，限制其在上海享受相关公共服务。

交通执法人员告诉记者，非法网约车绝大多数是没有营运资质的“私家车”从事非法客运的行为。一般来讲，私家车投保的商业保险都不含“车上人员险”，也就是说发生事故造成车上人员、财产损失，乘客是无法从保险公司获得理赔的。即使部分车辆投保了“车上人员险”，“改变车辆使用性质未向保险公司办理批改手续”，也就是擅自改变车辆“非营运”的性质，按照各大保险公司的免责条款，保险公司也是免除赔偿责任的。简单来说，乘客通过网约平台打到的非法网约车，一旦发生事故造成乘客损失，乘客无法从保险公司获得理赔，而只能按照侵权纠纷主张赔偿。但侵权诉讼的举证比较复杂，且获得赔偿的时限更长。

而与此相反的，正规出租汽车险种齐全，除车辆损失险、交强险、第三者责任险外，还投保了乘客意外伤害险。乘客上、下车及乘车过程都是保险公司承保范围，一旦发生交通事故，保险公司都会进行理赔，市民乘车有保障。

[相关新闻]

网约车司机浦东机场冲卡拒检被拘

记者 张立

晨报讯 机场拒检冲卡网约车司机最终被警方查获。4月9日上午10点36分，驾驶员董某驾驶车辆，利用“神州”网约车平台接单，搭载乘客前往浦东国际机场T2航站楼。正在T2航站楼进行非法网约车联合整治的交通执法人员及交警示意车辆停车接受检查。不料董某非但未按执法人员要求减速停靠站台接受检查，反而加速闯关逃逸，径直驶离了出发层，全然不顾车内乘客的安全。

事件发生后，机场公安分局联合交通执法部门迅速展开侦查。通过大数据分析，很快锁定了违法闯关的车辆及驾驶员董某。4月10日上午，执法部门在青浦区龙联路一小区内将当事人董某抓获。记者从市交通执法部门获悉，驾驶员董某及其驾驶的“神州”平台车辆均无营运资质，属非法客运行为，案件正在调查过程中。

此次执法部门拟对董某作出罚款1万元，暂扣驾驶证6个月的行政处罚。同时，“神州”平台为不具备资质的人员及车辆发布召车信息服务也将面临处罚。

目前，上海市公安局国际机场分局根据《治安管理处罚法》第十六条、第二十六条和第五十条的相关规定，对董某阻碍执行职务、寻衅滋事的违法行为分别处以行政拘留10日，合并执行20日。