儿童安全座椅抽检 近三成产品不合格

晨报记者李晓明报道 昨日，市工商局发布儿童安全座椅抽检情况，不合格率达到近3成。其中，京东、天猫等8家网络平台均有不合格商品销售，目前工商已经责令相关经营者立即停止销售不合格商品，并将进一步加强对儿童座椅的市场监管。

市工商集中执法力量对母婴之家、京东、天猫、苏宁易购等10家网络平台和两家实体店销售的35个品牌60批次儿童安全座椅进行了市场建厂和质量抽检，发现有17个批次不合格，不合格检出率为28.3%。而在去年，情况更糟，根据工商抽检情况，16批次儿童安全座椅有11批次不合格，不合格检出率为68.8%。抽检发现，网络平台上的不合格安全座椅检出率较高，10家网络平台中有8家被检出有不合格产品。

市工商局消保处处长史书禄介绍，此次抽检发现，儿童安全座椅不合格主要有两大类问题。一个是固定不牢固，还有一个是产品阻燃性能不合格。

市工商提醒，不同的儿童安全座椅适合不同年龄以及体重的儿童乘员，所以，要根据年龄、体重选购适合的产品。为了给儿童提供更多的安全保障，最好选择五点式安全带（包括两条肩带、两条腰带和一条跨带）的安全座椅。