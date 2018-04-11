满足四个条件可获 无人机经营许可证

晨报记者胡迎报道4月9日，中国民航局发布《民用无人驾驶航空器经营性飞行活动管理办法（暂行）》（以下简称《办法》）。《办法》规定，满足4个基本条件即可获得无人机经营许可证，该《办法》自2018年6月1日起实施。

根据民航局最新发布的《办法》，最大空机重量为250克以上（含250克）的无人机开展航空喷洒（撒）、航空摄影、空中拍照、表演飞行等作业类和无人机驾驶员培训类的经营活动适用于本办法，而无人机开展载客类和载货类经营性飞行活动暂不适用。

对于如何取得无人机经营许可证，《办法》明确规定，应当具备4个基本条件：从事经营活动的主体应当为企业法人，法定代表人为中国籍公民； 企业应至少拥有一架无人驾驶航空器，且以该企业名称在中国民用航空局“民用无人驾驶航空器实名登记信息系统”中完成实名登记；具有行业主管部门或经其授权机构认可的培训能力（此款仅适用从事培训类经营活动）； 投保无人驾驶航空器地面第三人责任险。