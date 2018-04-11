新措推出后进站最长半小时缩至五六分钟，但也有“不和谐”镜头-沈杜公路站“无包通道”频现硬闯者

晨报记者 钟晖

上周一，无人驾驶轨交浦江线开张后首遇工作日，8号线与之衔接的沈杜公路站出现叠加客流，早高峰期间站外大排长龙。

时隔一周，记者昨天再次前往沈杜公路站，发现车站首次推出了“无包通道”，将不带包的乘客从排队乘客中分流出来，不必安检。只是在“无包通道”入口处，常有带包乘客硬“闯”进入，给早高峰添了乱。

总体来看，沈杜公路站早高峰进站状况已明显改善，“长龙”不见了，从门口排队到抵达候车站台，从一周前的最长耗时半小时缩到最多五六分钟。

“无包通道”口传来争执声

“请乘客做好安检准备，没有包的乘客请走无包通道。”昨天早上7点40分，记者来到8号线沈杜公路站2号口，也就是上周一出现大排长龙的事发地，听到进口处不断有广播提醒，告知没有带包的乘客可以走“无包通道”。排队乘客中不断有人“脱颖而出”，一边说“我没有带包”，一边小跑着进入“无包通道”，并很快刷卡进入，比需安检的带包乘客节省40多秒进站时间。

颇为“煞风景”的是，“无包通道”频频出现“不和谐”镜头，不时有带包乘客“混”在无包乘客之间想避开安检而快速进站，被安保发现后受到阻拦，却仍然不罢休，硬要继续“闯入”，而走安检通道的乘客看到这一幕也纷纷指责“不守规矩”者，一时间，原本就紧张的早高峰现场又有点“乱”。

事实上，“无包通道”的出现，使得乘客长队缩短了，大家各行其道，加快流速，果然有效。“我昨天第一次看到有‘无包通道’，今天特意不带包来乘车，到车站后马上就能进入。”一位乘客告诉记者。

1号口较“隐蔽”易被忽略

早高峰期间，站外乘客大都涌到2号口进站，其实位于车站后侧的1号口也能进入，而这里的位置比较“隐蔽”，不容易被乘客发现。为此，工作人员手持喇叭口呼手挥告知乘客：“请到1号口进站！”

与上周一乘客在站外排队成100多米长队不同，昨天早高峰，队伍长度始终保持在40多米。8点05分，记者加入站外队伍，从排队、抵达安检处、刷卡进入、到站台候车，整个时间为5分20多秒。

“早上7点半，我们站依然启动了站外限流。上周一早高峰，这里用于疏导人流的栅栏被挤得几乎要塌下来，几个保安合力才把它顶住，今天我预计不到9点就可以撤下一些人力。”沈杜公路站黄站长表示。

采访中记者曾看到，三位匆匆赶来的乘客不急于进站，笃悠悠吃起了早点，其中一位小伙子告诉记者，他们三人家住奉贤，每天5点半起床，乘坐公交海航线1个半小时过来换乘8号线，到陆家浜路站换乘9号线到商城路站，整个路程耗时2小时，“今天看到车站比较顺畅，吃点早饭再进去吧”。

乘客“错峰”出行帮大忙

为何进站难一周后即出现改观？据浦江线管理公司工作人员分析，除了车站采取新的疏导措施，加派人手疏导之外，乘客的“错峰”出行意识也起到了至关重要的作用。一位乘客老伯告诉记者，自己周一早高峰来过一次，进站花费了20多分钟，“今天我9点出来，特意错开了高峰”。

昨天，有一位乘客看到进站很顺利，对站务员建议说，站外限流可以取消了。车站工作人员解释说，沈杜公路站是8号线始发站，如果这里的每趟列车都满载开出，后续站点的乘客上不了车，会造成较大的安全隐患，出于从线路运行的整体安全考虑必须提前限流。

当天8点45分，记者乘坐8号线从沈杜公路站出发，开出5站路之后，车厢乘客已经拥挤到列车门口，试想，如果在终点站沈杜公路站不限流而让车厢出现饱和度过高，后面几个车站的乘客是很难进车厢的，而一旦列车滞留车站，会影响整条线路的正常运营。

目前，浦江线是“起步走”，今后随着客流稳步上升，8号线还能吃得消吗？据申通集团副总裁邵伟中介绍，浦江线试运营一段时间后将进行运营评估，据此合理调整配置。针对沈杜公路站高峰大客流，运营方已经研究疏导方案，其中包括在客流拥堵点加强值守和引导，减少客流对冲风险。开通初期，早晚高峰时段的乘客换乘组织及衔接也做了很多预案，也包括限流措施。