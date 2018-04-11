三线三站提升等级保驾“医药展”-部分轨交车站视情限流，将增开2条免费短驳线

记者 钟晖

晨报讯 今天起至周六，2018年中国国际医疗器械药品博览会连续举办，地点在青浦徐泾、虹桥交通枢纽西侧的“国家会展中心”。毗邻国家会展中心的轨交“三线三站”将有连锁反应，不仅要增加备车投入，还准备开新的进出口以应急疏散，对部分车站将视情限流。此外，还将开设两条免费公交短驳线，在展会与轨交之间开行。

根据计划，“医药展”开放时间为每天9:00-18:00，官方预计四天总观展客流将超45万人次，尤其是今天，单日观展客流预计将达20万规模。与展会关联的“三线三站”，就是2号线徐泾东站、10号线虹桥火车站站、17号线诸光路站。为迎接大客流“驾到”，地铁2号线、10号线、17号线将提升保驾等级，将根据展会早高峰客流集中进场、晚高峰客流集中出场特征，一旦发现徐泾东站运能不足，就将采用备车加开、交路调整等方式加强运力调配，提升运能，输送观展乘客。

医药展期间，徐泾东站常态开启5个出入口：4、5、6、8、9号口，集中进场时段参展乘客主要通过车站4、5、6号口进出站，如遇出入口严重拥堵，将向市交通保障组申请启动3号口应急疏散方案，加快出入口疏散速度。

由于2号线客流压力较大，建议观展乘客可以选择乘坐10号线至虹桥火车站站再换乘2号线前往徐泾东站，从而避开2号线人民广场至淞虹路的大客流区段。