恼人的飞絮花粉将会持续至月底-接下来还会有一波杨树飞絮　绿化部门：今年悬铃木果毛量与往年差不多

晨报记者 郁文艳

这几天，过敏人群很不好受：又是悬铃木（俗称“法国梧桐”）的果毛，又是柳树飞絮，关键是空气中还有很多花粉。绿化管理部门说，从悬铃木果毛的量上来说，今年和往年基本差不多。长期以来，园林绿化部门一直在通过冬季修剪、夏季剥芽、在个别路段使用激素、丰富行道树树种等各种方式，控制飞絮的量，尽量降低其对部分人群的影响。专家说，悬铃木、柳树之后，可能还有杨树的飞絮，各种飞絮、花粉的影响到本月底、下月初会大幅降低。

“这几天飞絮特别多”

市绿化管理部门有关负责人介绍，从量上面来说，今年悬铃木果毛的量与往年差不多。之所以部分市民觉得这几天空中的飞絮特别多，可能是由于风大的缘故，风一吹，加速、加大了悬铃木果毛、柳树种子飘飞。

悬铃木，俗称法国梧桐，是申城主要的行道树种。每年春天，悬铃木果实炸裂，果毛就会在风的助力下飘飞，这是悬铃木的一个自然生长规律。记者在中心城区悬铃木种植较多的路段看到，风一吹，这些果毛都聚集在马路与上街沿的交界处，环卫工人在清扫时会将其清除。

柳树白色的飞絮则是它的种子。专家说，接下来，还会有一波杨树的飞絮，也是它的种子。不过，相比悬铃木，柳树和杨树主要栽种在公园绿地里，作为行道树的路段非常少。

相较于悬铃木、柳树和杨树，春天繁花盛开，花粉产生的量可能更多。清明假期以来，申城风力又较大，飞絮和花粉综合在一起，过敏人群可能就会产生较大不适。

根据植物生长规律和往年经验，接下去开的花相对会减少，悬铃木果毛和杨柳飞絮也会慢慢掉完，预计本月底至下月初，它们对部分人群的影响会大幅降低。

过敏人群最好戴口罩出行

绿化部门表示，虽然一个阶段内，悬铃木的果毛对部分人群产生了影响，但是，综合来看，它作为行道树有更多的优点，“就像人一样，树也没有一棵十全十美的树”。悬铃木营造出的景观非常美，夏季遮阴效果极佳，秋季落叶，营造落叶美景，冬季落叶之后厚透光效果好；再者，该树种有较强吸收有害气体能力，且抗烟尘、隔噪音等。

绿化部门建议，近期，干性皮肤、过敏性体质人群和中老年人出行时，尽量做好防护措施，戴上口罩、帽子、太阳镜等。如果果毛、飞絮进入眼睛，不要用手去揉，可通过眨眼让眼泪流出，将毛絮冲刷出眼睛，或是用冷水冲洗。对于花粉过敏人群，尽量避免去公园绿地，或者花多的地方。

[如何减少悬铃木果毛]

或直接向树干注射激素以控制

那么，怎样才能让悬铃木果毛少一点呢？有关负责人介绍，长期以来，本市园林绿化部门一直致力于对果毛、飞絮控制的研究工作，“除了传统的物理修剪之外，几年前我们在个别路段还试点了激素的方法，就是在悬铃木秋冬结果之前，向树木喷洒一种激素，这种激素可以抑制其果球的发育，喷了激素之后，果球长得比较小，从而减少果毛的产生”。

据悉，由于是尝试，这种激素抑制的方式在几个区较为偏僻的路段进行试点，几年下来，发现效果比较好。“因为喷洒作业的方式，对作业时间有要求，要不能影响交通、影响人们出行和生活，喷洒也会产生浪费、效率相对低。所以，接下去，我们想尝试更高效的直接注射法，即直接向树干注射激素，但直接注射还需要研究什么时间注射，液体浓度多少，才最有效果，所以还需要不断探索。”相关负责人表示。

激素方法仅仅在几条路段实施，所以，目前控制果毛最有效的依然是修剪控果，即在冬天修剪树枝，在修剪树枝的过程中把果球同时也修剪掉。当然，冬季修剪不仅仅是为了修掉果球，同时还有确保养分供应其来年的良好生长、控制树木冠幅以免未来遭遇台风倒伏、冬季透光等多种目的。除了冬季修剪，本市园林部门还会在夏季给行道树剥芽，同样可以起到控制果球数量的效果。研究表明，通过合理修剪可以减少90%果毛的产生。

同时，本市园林部门还引进了一部分无球或少球的悬铃木，以及选育优良行道树树种，使树种更加丰富等方式，来控制果毛产生量。近年来，黄连木、黄山栾树，甚至樱花都成为了行道树。