【专家谈】中国，必将在历史前进的逻辑中继续前进！

4月10日，国家主席习近平出席博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式并发表主旨演讲。在高度概括中国改革开放40年取得的历史性成就后，习近平主席指出，中国40年改革开放给人们提供了许多弥足珍贵的启示，其中最重要的一条就是，一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。

闻听此语，人们眼前不由一亮，心头不由一振！

可不是吗？新中国之所以在近70年的历史中不断前行，走上了一条从站起来、富起来到强起来的康庄大道，令世界各国刮目相看；改革开放40年来，我们之所以聚精会神搞建设、坚持改革开放不动摇，持之以恒，锲而不舍，推动中国发生了翻天覆地的变化，已经成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国。不正是因为我们深知，国家强盛人民幸福是中国共产党始终不渝的奋斗目标，亦正是因为我们必须在历史前进的逻辑中前进么！

可不是吗？当中国改革进入新的历史阶段，比较好改的领域和行业，改革已经推进得差不多时，当一些人认为改革已经没有多少文章可做，没有办法再继续推进时，以习近平同志为核心的党中央再一次发出了继续深化改革的号令。中央全面深化改革领导小组亦升格为中央全面深化改革委员会，而在不久前召开的第一次会议上，又一次在多领域多行业部署了深化改革的各种行动方案。为什么我们要不断推进和深化改革，不正是因为我们深知改革是中国继续发展的内生动力，亦正是因为我们必须在历史前进的逻辑中前进么！

可不是吗？当中国在不断开放中与世界越来越融为一体，且在世界发展大格局中占有一席之地后，当一些人以为中国开放的大门有可能会关得小一些、紧一些时，习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式的讲话中又一次明确宣示，当今世界，开放融通的潮流滚滚向前。世界已经成为你中有我、我中有你的地球村，各国经济社会发展日益相互联系、相互影响，推进互联互通、加快融合发展成为促进共同繁荣发展的必然选择。当习近平主席说：“我要明确告诉大家，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大！”此时，全场掌声雷动！为什么我们必须进一步开放，而且开放的大门会越开越大？不正是因为我们深知，开放带来进步，封闭必然落后，亦正是因为我们必须在历史前进的逻辑中前进么！

历史前进的逻辑，就是人类文明进步的逻辑，也是世界各国继续向前发展的逻辑，这个逻辑，已经成为一种趋势，一种共识，为越来越多的国家和人民所认同。可谓顺之者昌，逆之者亡。我们完全有理由相信，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国必将在历史的逻辑中继续前进，实现中华民族伟大复兴的中国梦！（特约专家 詹国枢）