习近平集体会见博鳌亚洲论坛现任和候任理事

新华社海南博鳌4月11日电（记者侯丽军、代超）国家主席习近平11日在海南省博鳌国宾馆集体会见博鳌亚洲论坛现任和候任理事。

习近平指出，博鳌亚洲论坛成立于1997年亚洲金融危机之后，反映了亚洲国家携手应对挑战的共识，顺应了区域经济一体化发展要求。论坛成立17年来，立足亚洲、面向世界，为凝聚亚洲共识、推动亚洲合作、建设亚洲命运共同体发挥了重要作用。今年论坛年会围绕“开放创新的亚洲，繁荣发展的世界”主题进行深入探讨，大家都认为，在世界经历新一轮大发展大调整的形势下，应该顺应历史潮流，推动变革创新；大家都相信，面对经济增长动能不足、贸易保护主义挑战，应该坚持开放包容、合作共赢；大家都愿意，同心协力、携手并进，创造亚洲和世界更加美好未来。各国政治家都应当为子孙谋，为千年计。

习近平强调，中国改革开放40年经验的一个重要启示就是：中国发展离不开世界，世界发展也需要中国。中国通过改革开放实现自身发展，创造了中国奇迹，同时又通过自身发展为世界进步贡献力量。中国将继续坚定不移走和平发展道路，奉行互利共赢开放战略，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系；将推进大国协调和合作，同周边国家发展睦邻友好关系，更加积极参与全球治理，更加有效同各国携手应对挑战；将把自己前途命运同世界人民前途命运紧密联系在一起，不仅为中国人民谋幸福，也要为人类进步事业而奋斗，进一步扩展合作格局，推动构建人类命运共同体，建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界；将继续推动“一带一路”建设，坚持共商共建共享，打造国际合作新平台，增添共同发展新动力，使“一带一路”惠及更多国家和人民。

习近平强调，中国作为博鳌亚洲论坛东道国，将为论坛提供更广阔发展空间，也希望论坛继续关注和支持中国发展，为推动中国和世界共同繁荣发挥积极作用。一是立足亚洲，服务亚洲。论坛要凝聚亚洲共识，发出亚洲声音，提出亚洲方案，把更多亚洲主张上升为国际共识、国际行动，不断提升亚洲在全球影响力。二是胸怀世界，开放包容。论坛要从世界汲取发展动力，融汇东西方文明成果，更多“走出去”，在全球范围内加强合作伙伴网络建设，不断扩大“朋友圈”。三是突出特点，打造亮点。论坛要推动各界人士坦诚交流、集思广益，为各国政府和企业开展合作提供智力支撑，要针对国际社会重点关注问题，提出更多“博鳌方案”。

博鳌亚洲论坛现任理事长福田康夫、候任理事长潘基文、现任理事巴基斯坦前总理阿齐兹、法国前总理拉法兰、候任理事菲律宾前总统阿罗约、意大利前总理普罗迪先后发言。他们表示，习近平主席昨天在年会开幕式上的主旨演讲明确描绘了中国的发展方向，宣示了重大开放措施，充满了改革精神，非常精彩、令人钦佩和感动。在全球化和多边主义面临挑战之际，演讲意义深远，为世界经济发展注入新的强劲活力，为人们指明了世界应何去何从的正确方向，是在重要的时刻提供了正确的答案，即中国致力于走中国特色社会主义道路，致力于改革开放，致力于可持续发展、高质量发展、创新发展，使人对中国的更大成功充满信心。中国的成功将产生深远影响，将为亚洲和世界带来繁荣，也为世界其他国家提供了榜样。中国已是全球经济重要引擎，在应对气候变化等国际事务中发挥了重要的建设性作用。国际社会各方应当像中国一样，走改革开放、创新发展之路，不能走封闭僵化、保护主义和单边主义的回头路，共同建设亚洲命运共同体和人类命运共同体。论坛愿为此作出自己的努力。

会见前，习近平同论坛现任和候任理事长、副理事长、秘书长集体合影。

丁薛祥、刘鹤、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。